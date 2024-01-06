Ergüçlü’nün gündem olan dansının ilginç hikayesi ortaya çıktı…

Yeni dizi İnci Taneleri yakında izleyicilerle Kanal D ekranında buluşacak. Yılmaz Erdoğan’ın hikayesini yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizinin fragmanı yayınlandı. İnci Taneleri tanıtımında, Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün pavyondaki dans sahnesi gündem oldu.

Hazar Ergüçlü pavyondaki dansçı kadın rolüyle izleyicileri şaşırttı. Pavyon ortamının izleyicilere yansıtıldığı, Hazar Ergüçlü’nün de pavyonda dans eden kadın figürünü çok etkili bir şekilde ortaya koyduğu fragman sosyal medyada konuşuldu.

Dilber karakteri ile izleyeceğimiz Hazar Ergüçlü, oyunculuk performansı nedeniyle sosyal medyada takdir aldı.

Dizinin ikinci tanıtımı olan “Dilber” fragmanı Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansının yanı sıra Sincanlı Erkal’ın “Gemileri Yakarım” parçası ile de dikkatleri üzerine çekti.

Yılbaşından hemen önce ekrana gelen tanıtım kısa sürede YouTube, Instagram, Facebook başta olmak üzere birçok sosyal mecrada 26 milyonun üzerinde izlendi.

Gemileri Yakarım’ın tüm Türkiye’nin diline düştüğünü ifade eden Erkal Soner duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana… Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan… Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor.”

Çekimlerin 10 saat sürdüğüne de değinen ünlü şarkıcı, “Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık” şeklinde konuştu.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.