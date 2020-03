Ergün: Bağımlılığın her türlüsü kötüdür

KAYIT DIŞILIK VE FAHİŞ GİRDİ MALİYETLERİ BÜYÜK SORUN... Uğur Ergün: “Ülkemizde iş insanlarının, üreticilerin tartışmasız en büyük sorunları kayıt dışılıktan doğan haksız rekabet ortamı ve girdi maliyetlerinin fahiş derecede yüksek olmasıdır. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan ve kayıt dışı ikinci iş yapan çok sayıda şahıs bulunmaktadır. Bu şahıslar hem kamu olanaklarını sömürmekte hem de kamu görevleri dolayısıyla ellerinde bulundurdukları yetkileri tüketici üstünde baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar. Böyle bir ortamda adil bir rekabet ortamından söz etmek mümkün değildir.”

GİAD Başkanı Uğur Ergün ile yönetim kurulu üyesi Cemal Gülercan, Haber Kıbrıs’ın “Ekonomiye Yön Verenler” dizisine konuk olarak Selda İçer ile Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“İş dünyası 2019 yılını temkinli geçirdi”

SORU 1: 2019 yılı “iş yaşamı” açısından veya ekonomik anlamda nasıl geçti? 2020 yılından beklentileriniz nedir?

CEVAP: 2018 yılı ağustos ayında yaşanan döviz krizinden sonra 2019 yılında durum düzelmese de ekonominin inişli çıkışlı değil istikrarlı devam ettiğini söylemek mümkün. Genel olarak iş dünyası 2019 yılını temkinli geçirmiştir. 2020 yılından beklentilerimiz döviz karşısında erimiş olan Türk Lirası’nın daha fazla değer kaybetmemesi, ülkemizde girişimcilerin önünü açıp ekonomiyi büyütecek kısa ve uzun vadeli politikalar üretilmesidir.

“Yerli üreticinin ucuz mal sunabilmesi için girdi maliyetlerinin düşmesi gerekir”

SORU 2: Vatandaşlar, KKTC’de hayatın pahalı olduğundan şikayet ediyor. Yerli üreticinin, tüketiciye daha ucuz ürünler sunabilmesinin formülü nedir?

CEVAP: Avrupa Komisyonu’nun 2005 yılından itibaren Kıbrıs Türk toplumu için yılda iki kez yaptırdığı Standart Eurobarometer araştırmasının 2019’a ait bulgularına baktığımız zaman, Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli sorunlar ekonomik konular, özellikle alım gücünün düşmesi ve fiyatların artmasıdır. Kıbrıs sorunu “en önemli beşinci sorun” görülüyor. ‘Suç artışı’ ve ‘işsizlik’ ön plandadır. Kıbrıs Türk toplumunun yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62, Kıbrıslı Rum toplumunun ise yüzde 89 olarak belirtilmiş ki bizim oranımız yüzde 84 olan Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisindedir. Bütün bu veriler ışığında ülkemizde hayatın oldukça pahalı olduğunu kabul etmeliyiz.

Yerli üreticinin, tüketiciye daha ucuz ürünler sunabilmesinin formülü girdi maliyetlerinin düşürülmesidir, bunların en başında elektrik giderleri yer almaktadır. Devletin yerli üreticiler için bürokratik işlemleri kolaylaştırması ve destek/teşvik programları hazırlaması gereklidir. Yerli üreticinin ithal ürünlerle rekabet edebilmesi için mümkün olan her kolaylığın devlet tarafından sağlanması gereklidir.

“Bağımlılığın her türlüsü kötüdür”

SORU 3: Son dönemlerde siyasiler tarafından sıkça dile getirilen “Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durması gerektiği” görüşünü destekliyor musunuz? Bunun gerçeğe dönüşmesi için neler yapılmalıdır?

CEVAP: Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durması gerektiği görüşü iş dünyası tarafından sadece son dönemlerde değil her zaman sıkça dile getirilen bir görüştür. Bağımlılığın her türlüsü kötüdür, öncelikle bu realiteyi kabul etmeliyiz. Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Kendi ayakları üzerinde durmanın tek yolu sadece ve sadece üretmekten geçer. Kıbrıslı Türkler ülkemizde artık kemikleşmiş hale gelen tüketime dayalı ekonomik anlayış yüzünden bugün üretimden kopmuş olsalar da durum ümitsiz değildir. Çünkü her türlü bürokratik, sosyal ve ekonomik engel ve zorluklara rağmen ülkemizde cesur girişimciler ve üreticiler vardır. Mevcut girişimci ve üreticilerle, yenilerin her türlü önlerinin açılması ve devlet politikalarıyla desteklenmesi ile bunun gerçeğe dönüşmemesi için hiçbir sebep yoktur. Özellikle turizm, yükseköğrenim ve hizmet sektörlerinde hacim ve kalite artırılmalıdır.

“Ülkemizde ciddi bir beyin göçü var”

SORU 4: Yurt dışına eğitime giden gençlerimizin ülkeye geri dönmemesi, sizin gibi genç girişimcilerin moralini bozuyor mu? Gençlerimizin ülkemize dönmesi için neler yapmalıyız?

CEVAP: Ülkemizde ciddi bir beyin göçü yaşandığı acı bir gerçekliktir. Geri dönmedikleri için bu gençleri suçlamak mümkün değildir ve bu durum oldukça moral bozucudur. Gençlerimizin ülkemizden kopmaması için onları ihtiyaç duyulan mesleklere yönlendirecek bir eğitim planlamamız yoktur. İş hacmi sınırlı olan ülkemizde belirli mesleklerde aşırı yığılmalar olmaktadır. Gençler bu konuda bilgilendirilmeli, eğer ısrarla o bölümü okumak istiyorlarsa karşılaşabilecekleri sıkıntılar izah edilmelidir. Ülkeden gidenlerin geri dönmesi için ekonomik açıdan istikrarı yakalamış, sosyal adalet ve eşitlik ilkelerini kağıt üstünden gerçek yaşama adapte etmiş olmak gerekir. Biz bugün halen yetenek ve başarısına göre değil hısım akrabasına göre istihdam edilen kişilerin haberlerini okuyorsak, burada eşitlik ve adaletten söz etmek mümkün değildir.

“Kayıt dışılıktan doğan haksız rekabet ve fahiş girdi maliyeti büyük sorundur”

SORU 5: Ülkemizde iş insanlarının, üreticilerin en büyük sorunları nelerdir? Az önce bahsettiğiniz elektrik girdisi halen en büyük sorunlardan mıdır? Yetişmiş eleman sorunu çekiyor musunuz?

CEVAP: Ülkemizde iş insanlarının, üreticilerin tartışmasız en büyük sorunları kayıt dışılıktan doğan haksız rekabet ortamı ve girdi maliyetlerinin fahiş derecede yüksek olmasıdır. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan ve kayıt dışı ikinci iş yapan çok sayıda şahıs bulunmaktadır. Bu şahıslar hem kamu olanaklarını sömürmekte hem de kamu görevleri dolayısıyla ellerinde bulundurdukları yetkileri tüketici üstünde baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar. Böyle bir ortamda adil bir rekabet ortamından söz etmek mümkün değildir. Az önce değindiğim yüksek girdi maliyetlerinden en başta geleni de elektrik girdisidir. Yılın çok büyük bir bölümünde güneşli olan ülkemizde halen sürekli yenilenebilir enerji ile elektrik üretimine geçilmeyip fueloil gibi pahalı bir yakıt kullanarak elektrik üretilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Fueloil kullanımının çevreye zararları, dolar bazında alınan bir kalem olduğu için Türk Lirası’nın döviz karşısında eriyen hali dikkate alındığında, mevcut Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun işleyişi ve sendikanın bakış açısıyla daha uzun bir süre elektrik girdisinin düşmesi hayal olarak kalacaktır.

Yetişmiş eleman sorunu neredeyse bütün işletmelerin sorunudur. Bana göre bunun en önemli sebebi planlı bir eğitim politikamız olmaması ve ülkemizde ailelerin genel olarak çocuklarını muhakkak üniversiteye yollama, sonra da bir şekilde devlete yerleştirme güdüsüdür. Talep olan sektörler belirlenip buna göre iş garantisi ile gençler eğitime yönlendirilse ülkede yetişmiş eleman sorunu kalmayacağına inanıyorum.

“Küçük ülkemiz, bir seçim cennetidir”

SORU 6: Hükümetlerin uzun ömürlü olmaması, kısa süreli hükümetlerle gelen istikrarsızlık, iş yaşamını da etkiliyor mu?

CEVAP: Küçük ülkemiz, ne yazık ki bir seçim cennetidir. Son 10 yılda 7 kez hükümet kurulmuştur. Sürekli bozulup kurulan hükümetlerle politikalar sürekli değişmekte, iş yaşamı için uzun vadeli planlar yapılması mümkün olmamaktadır. Bir hükümet tarafından öncelik verilen ve üzerinde çalışılan bir konu, bir diğer hükümet geldiğinde tamamen rafa kaldırılabilmektedir.

“Kamuda çok ciddi bir reform çalışması yapılmalıdır”

SORU 7: Kamudaki “bürokrasi” ve “merkeziyetçilik/ işleri en tepeden halletme geleneği” iş insanları için halen ciddi bir sorun mudur? Kamudaki verimsizlik sorunu nasıl çözülebilir?

CEVAP: Kamuda bürokrasi, merkeziyetçilik/ işleri en tepeden halletme geleneği gözlemlediğim kadarıyla bir Akdeniz geleneği olup özel sektör ve iş insanları için en ciddi sorunlardan bir tanesidir. Kamuda gereğinden fazla istihdam yapılmış olmasına rağmen oldukça hantal ve verimsiz çalışmaktadır. Bu bir sistem sorunudur ve kamuda çok ciddi bir reform çalışması yapılmadıkça çözülebileceğine inanmıyorum.

“Hükümetlerin sürekli af çıkarması ahlaki yıkıma neden oluyor”

SORU 8: Hükümetlerin sıkça “aflar” çıkarmasını doğru buluyor musunuz? “Çalışma affından” tutun da “sosyal sigorta”, “ihtiyat sandığı”, “seyrüsefere” kadar birçok alanda tekrar tekrar af ilan edilmesi, yasalara uyanları, yükümlülüklerini yerine getirenleri rahatsız etmez mi?

CEVAP: Hükümetlerin af çıkarmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bu tam manasıyla ahlaki yıkımdır. Yasal yükümlülüklerini yerine getiren şahıslar ve işletmeler, saf yerine koyulup cezalandırılmış olmakta, sürekli bir başka af çıkacağı kanaatiyle ödeme yapma niyeti olsa bile insanların ödeme yapmaması motive edilmektedir. Aflar düzgün firmalara karşı kayıt dışı ekonomide olan veya farklı nedenlerle haksız rekabet ortamı sağlayan firmaların işine gelir.

Düzgün ve kayıtlarla uyumlu çalışan firmaların sadece afla değil teşviklerle bile nasıl cezalandırıldığını da görüyoruz. Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verileceği açıklanan 200 TL’lik teşvik dikkate alındığında, bu teşvik düzgün ve kayıtlar ile uyumlu ödeme yapanları yani ne gösteriyorsa onu ödeyen, düşük maaş göstermeyen firmaları ödüllendirip motive etmek üzerine değil, kayıt dışı çalışan veya vergiden kurtulmak için düşük maaş gösterenleri desteklemek üstüne kurulmuştur.

“Denetim yapacak olan kamu çalışanlarının bir kısmı kayıt dışı ikinci iş yapıyor”

SORU 9: Sizin de dediğiniz gibi, ülkede ciddi oranda kayıt dışılık var. Kayıt dışılığı önlemek için neler yapılmalıdır?

CEVAP: Alanım olduğu için İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da cevap vereyim. Kayıt dışılık olan yerde ne iş sağlığı ve güvenliğinden ne de sosyal güvenlikten bahsetmek mümkündür. Kayıt dışılığı önlemenin yolu devlet tarafından yapılacak sıkı denetimlerden geçmektedir. Fakat burada ironik bir durum da söz konusudur, çünkü denetimi yapacak olan kamu çalışanlarının bir kısmı da kayıt dışı ikinci iş yapmaktadırlar. Bu durum ülkemizde herkesin bilip sessiz kaldığı bir durumdur, ne devlet ne de sendikalardan bu yönde hiçbir girişim yapılmamaktadır. Balık baştan kokar sözü geçerlidir. Ülkeye girişlerde çok ciddi sorgulamalar yapılmalı, gelen kimselerin geliş maksatları, nerede, ne kadar süreyle ikamet edecekleri, ceplerinde kaç paraları olduğu sorgulanmalıdır. Bu durum sadece kayıt dışı iş gücü oluşumunu engellemekle kalmayacak, suç cenneti haline dönüşmüş ülkemizde asayişin de sağlanması açısından oldukça etkili olacak olan bir yöntemdir.

“Brexit, Kıbrıslı Türkler açısından mevcut durumda bir değişiklik yaratmayacak”

SORU 10: İngiltere’deki Brexit, Kıbrıslı Türkler açısından bir “avantaj” mı, yoksa “dezavantaj” mı yaratacak?

CEVAP: İngiltere’deki Brexit’in Kıbrıslı Türkler açısından mevcut durumda bir değişiklik yaratmayacağı dolayısıyla bir avantaj veya dezavantajdan söz etmenin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bu soruyu gündemdeki doğrudan uçuşlar bağlamında sormuşsanız bunun yasal ve siyasi olarak mümkün olmadığını bilmemiz gerekir. İngiltere, KKTC’yi tanıyan bir devlet değildir. Mağusa Limanı’ndan yapılan ticari faaliyetlerde de KKTC mührü vurulmasından dolayı ABAD kararları ışığında doğrudan ticari faaliyetler yapılması mümkün değildir. İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıktığı için bu kararlarla artık bağlı olmayacağını düşünmek hayalperestliktir.

Ek bilgi olarak şu detayı paylaşmak isterim, sadece İngiltere için değil, ihracatta arz güvenliği, yüksek kalite ve uygun fiyat faktörleri vardır. İhracatlar teşvik sistemine endeksli olmamalıdır.

“Ülkemizin lokomotif sektörü olan turizme ağırlık verilmelidir”

SPRU 11: Kıbrıslı Rumların yoğun olarak Kuzey Kıbrıs’tan alışveriş yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Rumlar için Kuzey Kıbrıs’ı daha cazip kılacak başka neler yapılabilir? Öte yandan kuzey ile güney arasındaki “Yeşil Hat Tüzüğü” kapsamındaki ticaret yeterli midir?

CEVAP: Geçtiğimiz günlerde Marketler Birliği Başkanı tarafından Kuzey Kıbrıs’taki marketlerde satılan ürünlerin, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuz olduğu açıklanmıştır. Kıbrıslı Rumların yoğun olarak Kuzey Kıbrıs’tan alışveriş yapmasını kendileri açısından akılcı ve mantıklı, kendi ekonomimiz açısından da oldukça olumlu karşılıyorum. Rumlar için Kuzey Kıbrıs’ı daha cazip kılabilmek için daha fazla kapı açılması gündeme getirilebilir fakat esas yapılması gereken ülkemizin lokomotif sektörü olan turizm sektörüne ağırlık verilmesidir. Sadece Rumlar için değil tüm dünya için ülkemizi cazibe merkezi haline getirmenin yegane yolu turizmdir.

Kuzey ve Güney arasındaki ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ kapsamındaki ticari faaliyetler kesinlikle yeterli değildir. Euro karşısında bizim alım gücümüzün düşük olması, bizim kesimimizde de hammadde üretiminin oldukça azalmış olması bu ticaretin arzu edilen boyutta olmamasının en önemli sebepleridir. Söz dönüp dolaşıp yine yerel üretimin artırılmasına gelmektedir ve bizim yapmamız gereken üretime odaklanmak, girdi maliyetlerini ucuz tutup kaliteyi yüksek tutmaya çalışarak ürünlerimize talebin artmasını sağlamaktır.

“Uzun vadeli ekonomik plan ve projeler yapılmaması en önemli istikrarsızlık sebebidir”

SORU 12: Cumhurbaşkanlığı seçimi ülkede bir istikrarsızlığa neden olabilir mi?

CEVAP: Cumhurbaşkanlığı seçimi her 5 yılda bir yapılmaktadır. Tarihleri bellidir. Beklenen, öngörülen bir olaydır. Cumhurbaşkanımız dünyaca tanınan ve muhatap alınan bir toplum lideri olarak bizi temsil etmekte, iç politikaya veya ekonomiye ilişkin faaliyet yürütmemektedir. Hal böyleyken Sayın Mustafa Akıncı’nın dış siyasetimizi yürütürken inisiyatif alıp suçluların iadesi, sınır kapılarından geçişlerde kolaylık, iki kapının daha açılması ve özellikle adanın iki kesiminde GSM kullanımı konusunda yaptığı girişimler tüm toplumun ve iş dünyasının menfaatine olmuştur.

Size az önce bahsettiğim gibi Standart Eurobarometer araştırmasının 2019’a ait bulgularına baktığımız zaman Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli sorunları ekonomik konular, özellikle alım gücünün düşmesi ve fiyatların artmasıdır. Cumhurbaşkanının uhdesinde olan Kıbrıs sorunu “en önemli beşinci sorun” görülüyor. Ülkemizde esas istikrarsızlığa sebep olan genel seçimler ve kısa vadeli hükümetlerdir. Uzun vadeli ekonomik plan ve projeler yapılmaması, yapılsa bile sürdürülememesi bence en önemli istikrarsızlık sebebidir.

