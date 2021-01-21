Ergün Çakmak ölü bulundu

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21/01/2021

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Ergün Çakmak ölü bulundu

Akdeniz Köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ergün Çakmak bu sabah evinde hayatını kaybetti. 

Ergün Çakmak'ın astım- koah hastası olduğu belirtildi. Ergün Çakmak'ın cenazesi yarın ikindi namazında Akdeniz Köy Mezarlığı'na defnedilecek 

Öte yandan Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

Ani ve Gayri Tabii Ölüm Bugün saat 07:00 sıralarında, Akdeniz'de sakin Ergün ÇAKMAK (E-68), ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

 

 

21/01/2021 13:02
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TAGS: Ergün Çakmak
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