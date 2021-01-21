Erhan Arıklı: Acil Durum Hastanesi önündeki engelleri aşamıyoruz

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21/01/2021

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Erhan Arıklı: Acil Durum Hastanesi önündeki engelleri aşamıyoruz

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Acil Durum Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Canlı Yayınında konuşan Erhan Arıklı'nın açıklamaları şöyle:

"Acil Durum Hastanesi için Türkiye’den gelen proje yerli bir mimar tarafından imzalanıp vizeye gönderilemiyor. İnşaat Planlama Dairesinde çalışan sayısı yetersiz projeyi imzalamıyorlar. Başbakan Ersan Saner 'ben imzalarım' dedi. Bina güvensiz olduğu için çalışanlar oraya gitmeye sıcak bakmıyor. Hastane 45 günde bitirildi ancak 2 ayda hastaneyi açamadık. Elektrikte kaçak olursa hesabını veremeyiz. EMO’da haklı, projeyi görmek istiyorlar. Mevzuatın aşılması gerekiyor önümüzde engeller var. Önümüze konulan engelleri aşmakta sıkıntı yaşıyoruz."

21/01/2021 09:35
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TAGS: Erhan Arıklı
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