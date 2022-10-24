Erhan Arıklı: Asiltürk, bizim adayımız değil

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP’li Suphi Asiltürk’ün Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkanlığına aday olacağı şeklindeki açıklaması üzerine Haber Kıbrıs’a konuştu.

Arıklı, “Suphi Asiltürk bağımsız belediye başkanı olmak istiyor. Kendi özgür iradesiyle bağımsız belediye başkan adayı olmak istiyorsa ve oluyorsa, buna diyecek herhangi bir sözümüz yok. Parti, ittifak adayını destekleyecek. Allah yolunu açık etsin. Ama bizim adayımız değil” ifadelerine yer verdi.

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24/10/2022 22:57