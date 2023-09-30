Erhan Arıklı “ateş ediyor”

Sosyal medyada aleyhine yapılan yorumlardan bıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “kısasa kısas” diyerek, herkese cevap veriyor.

Ercan Devlet Havaalanı’ndaki peyzaj haberine, “hizmet yok çiçek var” diyerek isyan eden vatandaşlara “ruh hastası” diyen Arıklı, devamında da kendisini eleştiren anamuhalefet lideri Tufan Erhürman ile atıştı.

Kendisini eleştiren Erhürman’a “sosyal medyadaki kirlenmede senin de etkin var” mesajı veren Arıklı, “paylaşımlarım için sizden izin almayacağım” diye de ekledi.

İşte o diyalog: