Erhan Arıklı: Birileri Ali'nin ceza almasını istiyor

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in yargılanması süreciyle ilgili tartışmalar büyüyor. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyak nedyadan yaptığı paylaşımda konunun farklı bir boyutuna dikkat çekti. Arıklı, Kişmir’in cezalandırılmasını isteyenlerin, Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya çalıştığını iddia etti.

Arıklı, kullandığı ifadelerde Kişmir’in hatalı bir söz nedeniyle yargılandığını, ancak bu durumun çözülebileceğini savundu:

"Ali’nin kullandığı ‘genelev’ ifadesi maksadını aşan bir söz. Ancak, Ali bu sözünden dolayı şerefli Türk Ordusu’ndan özür dilese veya ifadesini yumuşatsa, dava derhal geri çekilir ya da küçük bir ceza ile kapanırdı."

Hedef Farklı mı?

Arıklı, Kişmir’in bazı çevrelerin etkisi altında kaldığını öne sürdü. Ona göre, bu çevrelerin amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ifade ve basın özgürlüğüne sahip olmadığını uluslararası alanda göstermek:

"Bu çevreler, KKTC’yi her alanda dış dünyaya şikâyet etmeye çalışan kesimlerdir. Amaçları, Ali’nin hatasını düzeltmesine bile izin vermeyerek olayı büyütmek."

Arıklı’dan Kişmir’e Çağrı

Arıklı, kişisel dostluklarına da değindiği yazısında, Kişmir’e "iki satır açıklama" yaparak meseleyi çözmesi için çağrıda bulundu:

"Ali, senin o sözle şerefli Türk Ordusu’nu kastetmediğini iyi biliyorum. İki satır açıklama yaz da bu konu kapansın."

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

BİRİLERİ ALİ'NİN CEZA ALMASINI İSTİYOR...

Evet, birileri Ali Kişmir'in ceza alması, hatta en ağır cezayı alması için çok yoğun bir çaba içerisinde. Ama bu birileri, ne Askeri Çevreler ne de Sağ cenah. O birileri, KKTC yi her alanda dış dünyaya şikayet etmeye çalışan çevreler ki, onlar KKTC de düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün olmadığı bir ülke olduğunu göstermek istiyorlar. Bunun için de Ali'nin basit bir düzeltme yazısı yazmasını bile istemiyorlar. Ali Kişmir, benim arkadaşımdır. Bana en ağır eleştirileri yapmasına rağmen bu arkadaşlığımız sarsılmamıştır. Kullandığı "Genelev" sözcüğünün maksadını aşan bir ifade olduğunu O da, onun gibi Ali'yi güya savunmaya çalışan herkes biliyor. "Genelev" sözcüğünün şerefli kurumlar için kullanılması ifade özgürlüğü olarak tanımlanırsa, yarın bu ifade Meclis için, Mahkemeler için de kullanılabilir. O zaman ne diyeceğiz. Ben de kalemimden kan damladığı gençlik günlerimde, bu tür ifadeler kullanır, çok ağır yazılar yazardım. O yazılardan sonra belirli çevreler beni alkışlar, bu da beni çok mutlu ederdi. O yazıların bazılarını tekrar okumak bile istemem. Hele bir tanesi var ki aradan çeyrek asır geçmesine ve muhataplarımdan özür dilememe rağmen, hala daha zaman zaman karşıma çıkarılır. Demem o ki, Ali kullandığı bu ifadeden dolayı Askerimizden özür dilese veya en azından bu ifadeyi yumuşatsa bu dava derhal geri çekilir veya en azından çok hafif bir ihtar veya para cezası ile kapanabilirdi. Ama dediğim gibi Ali, güya kendini savunuyor gözüken (ki samimi olarak Ali'nin yanında olanları tenzih ediyorum) çevrelerin eline düştü. Haydi Ali. Senin o sözcükten şerefli Türk Ordusunu kastetmediğini iyi biliyorum. Senin Askerimizle bir problemin olamaz. İki satır açıklama yaz da bu konu kapansın.