Erhan Arıklı: CTP Anayasa suçu işlemiş olmuyor mu?

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04/10/2021

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Erhan Arıklı: CTP Anayasa suçu işlemiş olmuyor mu?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda muhalefet partisi CTP'yi eleştirdi.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Azınlık Hükümetleri de demokrasinin içinde var olan bir olgudur. Demokratik ülkelerde sıklıkla görülen bir hükümet modelidir. Bu Hükümet güvenoyu almış ama Mecliste çoğunluğu olmayan Hükümettir. Bu Hükümetin düşmesinin 2 yolu vardır. Ya istifa, ya da muhalefetin sunacağı Gensoru. Bizde muhalefet "26 nız yok istifa edin" diyor. Ama kendisi de 26 yı bulup gensoru ile Hükümeti düşüremiyor... Meclis açılamıyor Bu sadece Hükümetin sorunu değildir. Muhalefetin de sorunudur. YDP olarak biz nasıl geçmişte sorumlu muhalefet olarak 4 lü koalisyonun nisap sorununa yardımcı olmuşsak aynı sorumluluğu muhalefetten bekleriz. Öte yandan, Hükümeti Anayasayı çiğnemekle suçlayan CTP, Anayasanın amir hükmüne rağmen, bugün Meclis Başkan Yardımcısına Meclisi açtırmayarak Anayasa suçu işlemiş olmuyor mu?

04/10/2021 13:18
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TAGS: erhan arıklı
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