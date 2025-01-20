Erhan Arıklı: Cumhurbaşkanlığında ilk turda kendi adayımızla yarışacağız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün akşam Girne’de düzenlenen İlçesi İstişare Toplantısında partililerle bir araya geldi. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak üzere çeşitli konularda partinin stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arıklı, toplantıda parti tabanının görüşlerini dinlediklerini belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin net bir tutum sergilediklerini ifade etti. Arıklı, “Her parti kendi adayıyla seçimlere girmeli. UBP kendi gücüyle adayını ikinci tura taşımalı, ardından diğer partilerden destek istemeli. Bizim partimizin temel felsefesi; ülkemizde muhtar azalıklarından Cumhurbaşkanlığına kadar her seçimde kendi adayımızla yarışmaktır,” dedi.

YDP lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kendi adaylarını çıkaracaklarını ve ikinci turda Türkiye ile uyum içinde çalışabilecek bir adaya destek vereceklerini belirtti.