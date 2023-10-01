Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hayatını kaybeden Mustafa Baran için taziye mesajı paylaştı.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle: “Kıymetli partilimiz Hasan Baran'ın yeğeni, başarılı sporcu Mustafa Baran'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Baran ailesine sabır ve metanet, Mustafa kardeşimize Allahtan rahmet diliyoruz. (Acı kaybımız nedeni ile, 7 Ekimde yapmayı planladığımız YDP nin Kuruluş Şölenini ileri bir tarihe erteliyoruz)”



