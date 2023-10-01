Erhan Arıklı, hayatını kaybeden Mustafa Baran için taziye mesajı paylaştı…

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01/10/2023

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Erhan Arıklı, hayatını kaybeden Mustafa Baran için taziye mesajı paylaştı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hayatını kaybeden Mustafa Baran için taziye mesajı paylaştı.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle: “Kıymetli partilimiz Hasan Baran'ın yeğeni, başarılı sporcu Mustafa Baran'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Baran ailesine sabır ve metanet, Mustafa kardeşimize Allahtan rahmet diliyoruz. (Acı kaybımız nedeni ile, 7 Ekimde yapmayı planladığımız YDP nin Kuruluş Şölenini ileri bir tarihe erteliyoruz)”

 

01/10/2023 22:36
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TAGS: Erhan Arıklı, Mustafa Baran
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