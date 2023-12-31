Erhan Arıklı, iddialara yanıt verdi…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği T izni, turistik izni ve kiralık araç izinleri hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu listelerde Arıklı’nın akrabalarına T izini ve kiralık araç izinleri verildiği görülürken bakan Arıklı, akrabalarının isimlerinin kendi müdahalesi ile geri çekildiğini öne sürdü. Haber Kıbrıs söz konusu listeleri incelediğinde Arıklı’nın arabaları bir kenara çok sayıda Yeniden Doğuş Partililere izinler verildiği görülüyor.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz gün ben yurt dışında iken toplanan İzin Kurulu, belli sayıda Turistik T, Kiralık Araç ve Taksi izni vermiştir.

Göreve geldiğimiz günden beri hiç bir izin vermediğimiz için, her 3 alana da müracaat sayısı birikmiş ve binleri bulmuştur.

Toplantıya akrabalarımdan 3 kişinin ismi de sunulmuş, fakat benim müdahalem ile bu isimler toplantı esnasında geri çekilmiş yerlerine başka isimler konulmuştur..

Buna rağmen toplantıya katılan bir kişi, sonuçlanmayan bu listeyi basına sızdırmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."