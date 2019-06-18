Erhan Arıklı: İnternet gazeteleri şantaj mekanizması haline geldi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı kaynaklarından medyaya aktarılan kaynak” başlıklı konuşma yaptı.

Geçen hafta Maliye Bakanı’na yandaş medya oluşturabilmek için medya organlarına ne kadar para aktardıklarını sorduğunu anımsatan Arıklı en kısa sürede bu sorusuna yanıt beklediğini kaydetti.

Medyanın kendini layüsel (yaptığı işlerden hesap sorulmayan, istediği gibi hareket eden) bir kesim olarak gördüğünü, sürekli siyasilerle iş insanlarını eleştirdiğini dile getiren Arıklı, öte yandan bazı kesim medyanın kendisinin kirli ilişkiler içinde olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk basınının içinde bulunduğu sıkıntılara işaret eden Erhan Arıklı, yıllardır iktidara gelen her siyasi partinin kendine bağlı basın yayın organlarını dolaylı ya da direkt olarak desteklediğini söyledi.

Ulusal yayın yapan televizyon kanallarının Türk-Sat’a ödemesi gereken tutarın devlet tarafından ödendiğini söyleyen Arıklı, devlet düşmanlığı yaptığını savunduğu televizyon kanallarına da bu desteğin verildiğini kaydetti.

Bu desteklerin yapılmasıyla ilgili kriterlerin örneğin çalıştırılması gereken personel sayısının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, hangi medya kuruluşlarına destek verildiğini öğrenmek istedi.

Bunun üzerine yerinden söz alan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’ndan geçen kararı aktardı. Denktaş, bu karar uyarınca 3 yıldan fazla yayında olan ve parti logosu taşımayan gazetelerin desteklendiğini anlattı.

Bunun üzerine Arıklı Yenidüzen’in parti gazetesi olduğunu bunun sadece logo ile anlaşılamayacağını dile getirdi.

Denktaş ise Yenidüzen’in CTP’ye destek verdiğini ancak Yenidüzen kadrosunun Cenk Mutluyakalı sayesinde bunu aştığını ifade etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar da yerinden söz alarak Arıklı’nın bu sözlerini eleştirdi.

Sosyal medyanın denetimsiz bir halde olduğunu dile getiren Arıklı, burada yayın yapan internet gazetelerinin şantaj mekanizması haline geldiğini söyleyerek bilişim suçları yasa tasarısının acilen hazırlanıp bir an önce geçirilmesi gerektiğini ya da mevcut Bilişim Yasası’na bilişim suçları bölümünün eklenmesi gerektiğini anlattı.

YDP Genel Başkanı Arıklı daha sonra ilgili bakana 2018’de ve 2019’un ilk beş ayında hangi medya kuruluşlarına sigorta pirimi, ihtiyat sandığı ödemesi yapıldığıyla ilgili detaylı sorular yöneltti.

Arıklı, hasta refakatçileriyle ilgili projenin özele devredileceğiyle ilgili duyumları da sordu.