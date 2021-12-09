Erhan Arıklı: KIB-TEK 4 defa zam kararı aldı, Bakanlar Kurulu reddetti

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09/12/2021

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Erhan Arıklı: KIB-TEK 4 defa zam kararı aldı, Bakanlar Kurulu reddetti

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un "KIB-TEK zarara uğratıldı" açıklamasına tepki göstererek “Bunun hesabını şu anda yan yana oturduğun partili bakanlara soracaksın” ifadelerini kulandı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Arıklı şunları söyled:

"Sevgili Sunat Atun, "Zamanında zam yapılmadı. KIB-TEK Zarara uğratıldı" diyorsun ya, bunun hesabını şu anda yanyana oturduğun partili Bakanlara soracaksın. Şubat 2021 den beri Kıb-Tek Yönetim Kurulu 4 defa zam kararı aldı. Ben de bunu Bakanlar Kuruluna götürdüm. Hatta Kıb-Tek Yöneticilerini Bakanlar Kuruluna çağırıp maliyetler konusunda brifing verdirdim. Ama her seferinde Bakanlar Kurulu bunu red etti.."

 

09/12/2021 09:43
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TAGS: erhan arıklı
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