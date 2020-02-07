Erhan Arıklı: Kimseden icazet almadım

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, BRT'de yayınlanan Basın Odası programında önemli açıklamalarda bulundu.

Arıklı'nın açıklamaları şöyle;

Ne parti kurarken, ne aday olurken Türkiye’den kimse ile görüşmedim. Benim ilişkilerim diğer tüm adaylara göre, Türkiye ile daha zayıf. Bu nedenle de en rahat aday benim. Sayın Ersin Tatar, İstanbula gitmiş, vize alarak gelmiştir. Kudret Özersay, son ana kadar Türkiye’nin işareti ile çatı aday olmayı arzulamıştır. Dediğim gibi ben, ne parti kurarken, ne seçime girerken be de Cumhurbaşkanı adayı olurken Türkiye’den izin almadım. Bu nedenle çok rahatım.

KKTC’de her parti bir yerlerden yardım alıyor. Yardım alan, müdahaleye de açık oluyor. Seçim otobüsü, kampanya yardımı. Köylere kasabalara adam salanlar... Türkiye sonra iktidara getirdiğinden birşey talep ediyor.

Bunu her fırsatta anlatıyorum. Türkiye’den gelen siyasi partilerle görüşmüyorum? Neden? Bu imajı reddediyorım. Umarım bunu Türkiye’yi yönetenler de anlar. Parti kurultayına bile müdahale ediyor Türkiye’yi yönetenler. Bu son derece yanlış. Oysa, her siyasi parti, Türkiye ile ortak hareket edebilmeli.

Türkiye’deki tüccar kesim Akıncı'nın kazanmasını istiyor. Bu tüccar kesim, Türkiye’nin Doğu Akdeniz nedeniyle sokıltığını, Kıbrıs sorunu çözülürse Türkiye’nin rahatlayacağını düşünüyor. Ciddi propaganda, lobi faaliyetleri yürütenler var. Dolayısı ile Akıncı Türkiye’deki belli kesimler tarafından destekleniyor ve yönetim üzerinde de etkisi var. Hatta, planlı olarak, strateji çizildi ve Akıncı’ya Türkiye’den saldırıldı ve oylarının yükselmesi sağlandı.

Kızılyürek sürekli YDP’yi suçluyor

Niyazi Kızılyürek 2017’de KKTC vatandaşlığı aldı. Kapılar 2003’de açıldı. Neden 14 sene bekledi?

AKEL adayı olarak kampanya yapmak için mi? Soruyorum çünkü, sayın Kızılyürek, Avrupa’da görev yaptığı alanda, beni ve partimi şikayet ediyor.

YDP’yi, Türkiye’nin KKTC’yi asimile etme aracı olarak gösteriyor. Ayrılıkçı diyor, Kıbrıslılara düşman gibi gösteriyor. Suçluyor, karalıyor. Türkiye’yi karalamak için, bizim partimizi kullanıyor. KKTC vatandaşlığını sorguluyorum, çünkü, vatandaşsa, KKTC mahkemelerinde dava açacağım.

YDP, Kızılyürek’in iddia ettiği gibi, asimile için kurulan, Türkiye tarafından kullanılan bir parti değiliz.

"Federasyon görüşmeyeceğini söyleyen tek aday benim"

Arıklı, YDP’nin diğer partilerden daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tavrını ortaya koyduğunu belirterek, ancak buna rağmen çatı aday olabilir mi konusunda çalışmalar yaptıklarını; başarılı olamadıklarını ve partisinin aday olarak kendisini belirlediğini söyledi, süreci anlattı…

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde federasyon görüşmeyeceğini söyleyen tek adayın kendisi olduğunu savunan Arıklı, ambargoların kaldırılması için de ciddi çaba ortaya koyacağını belirtti…

KKTC’yi tanıtma konusunda da ciddi girişimleri olacağını belirten Arıklı, seçilmesi halinde son Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını, sistem değişikliği için ciddi bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Seçimin ikinci tura kalması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da ikinci tura kalan isimlerden biri olması halinde karşısındaki adayı destekleyeceklerini yineleyen Arıklı, Akıncı’nın ilk seçildiği günden bugüne söylemlerinin çok değiştiğini belirtti.

Arıklı, bir soru üzerine Türkiye ile ilişkilerini de değerlendirdi ve Kıbrıs Türk halkının artık kendi kendini yönetecek bir halk olarak ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

07/02/2020 12:21