Erhan Arıklı oyunu kullandı...

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25/12/2022

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Erhan Arıklı oyunu kullandı...

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, saat 10.00’da Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Arıklı, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi  için 209 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra basına açıklama yaptı.

Uzun bir maratonun sonuna gelindiğini kaydeden Arıklı, ekonomik kriz, havanın soğuk olması gibi nedenlerle halkın seçim kampanyalarına ilgisinin yoğun olmadığını, hiçbir partinin beklenen kalabalık mitingleri yapamadığını belirtti.

Arıklı, “Netice itibariyle 4 yılda bir gerçekleşen seçimlerle halk kendisini yönetecek olan belediye başkanını seçecek, biz söyleyeceğimizi söyledik, söz artık halkın, akşam hep birlikte göreceğiz. Vatana, millete,  halkımıza hayırlara vesile olur inşallah.” diye konuştu.

25/12/2022 10:57
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TAGS: Erhan Arıklı, haber, kktc
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