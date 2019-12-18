Erhan Arıklı: Polisin hakkını arayan yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bütçelerin görüşülmesi sırasında, polis istihdamlarına değinerek, sendikalaşma hakkı olmadığı için polisin hakkını arayan hiç kimse olmadığını kaydetti.

Poliste ciddi sayıda eksiklik olduğuna dikkat çeken Arıklı, polisin gerçek manada görevlendirildiği takdirde personel eksikliğinin azalacağını söyledi ve polisin kitabet işleri yapmasının doğru olmadığını belirtti.

2008 yılından sonra teşkilata girenlerin yıpranma payı alamadığını söyleyen Arıklı, polislere ödenen ek mesainin de sadece yüzde 25’ini almasının büyük adaletsizlik olduğunu kaydetti.

Polis yasasının değişmemesi yüzünden emeklilik konusunun açığa kavuşturulamadığını dile getiren Arıklı, çalışmanın tamamlanmaması konusunda topu Türkiye’ye atmanın da yanlış olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu’ndan bir an önce terfi tüzüğünün geçmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, bu konuda Bakanlar Kurulu’nun ne beklediğini anlamadığını söyledi.

Polisin asli işiyle uğraşması gerektiğini kaydeden Arıklı, özellikle trafikte tam bir keşmekeş yaşandığını ve trafik polisinde ciddi eksiklik olduğunu belirtti.

Arıklı, devriye yaparak düdük çalan bekçilik müessesinin yeniden hayata geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhan Arıklı ayrıca, poliste işkence iddialarının da başka bir birim tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.

Bütçe görüşmeleri sırasında Başbakan ve yardımcısının alelacele Ankara’ya çağrılmasını sorgulayan Arıklı, Başbakan ve yardımcısının gelip ziyaretleri açıklamasını istedi.

Arıklı, polis memuru emekli olması için 72 bin saat çalıştığını dile getirerek, polise erken emeklilik hakkı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Polisin özverili çalışmalarına devam ettiğini ve polisin teknik dinleme dahil tüm imkanların sağlanması gerektiğini söyleyen Arıklı, polisin elini kuvvetlendirmek gerektiğini belirtti.

18/12/2019 15:16