Erhan Arıklı, tepki çeken kararla ilgili Haber Kıbrıs’a bilgi verdi…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yalnızca 22 sol direksiyonlu araca bir defaya mahsus af çıkarıldığını açıkladı. Arıklı, söz konusu 22 sol direksiyonlu araca kendisinden önceki bakanlar döneminde ön izin alındığını ve uzun zamandır gümrükleme beklediğini belirtti.

Bakan Arıklı, söz konusu açıklamayı, Haber Kıbrıs köşe yazarı Ali Baturay’ın Bakanlar Kurulu’nun, “geçici bir süre ülkemizdeki sol direksiyonlu araçların ithal izninin alınıp alınmamasına bakılmaksızın muayene ve kayıt işlemlerine izin veren” kararını eleştirdiği köşe yazısına yönelik yaptı.

Erhan Arıklı, sosyal medyada Ali Baturay’ın köşe yazısının altına yaptığı kısa açıklamada şu bilgileri verdi:

“Ali Kardeşim. Topu topu 22 araç. Benden önceki Bakanlar döneminde ön izni alınmış ve uzun zamandır gümrüklenmeyi bekleyen araç. Bir defaya mahsus bir af çıkardık ve dedik ki bundan sonra gelen hiçbir araca izin verilmeyecek.”