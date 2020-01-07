Erhan Arıklı: Trafik kazalarında ölüm oranı çok yüksek

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Meclis Genel Kurulu'nda “Ulaştırmanın sorunları” konusunda söz aldı.

Kantara’da yağmurdan dolayı toprak kayması olduğunu, Karayolları Dairesi’nin de müdahale etmediğini öğrendiğini anlatan Arıklı, Gazimağusa’da Karayolları Dairesi’nde kamyon şoförü olmadığını kaydetti.

Gazimağusa’nın ülkenin ikinci büyük karayolu ağına sahip olduğunu, ancak Gazimağusa Karayolları Dairesi’nde, silindirci, ustabaşı, mühendis olmadığını ifade eden Arıklı, ilgili dairenin 24 personeli olduğunu, sadece 3’ünün dış göreve gidebileceğini, fiilen kapatıldığını veya kapatılmaya mahkum edildiğini vurguladı.

Haspolat’taki asfalt deposunun neden kapandığını da soran Arıklı, asfalt için özel sektöre muhtaç kalındığını, para da olmadığı için asfalt yapılamadığını dile getirdi.

Karayolları’nın bu duruma düşmesi ardından ilgili bakanın para olmadığı söylemlerini arttırdığını belirten Arıklı, bakanlık makamının ağlama ve bahane üretme yeri olmadığını söyledi.

Turunçlu kavşağına bariyer koydurulabildiği gibi diğer konular için para bulunabileceğini söyleyen Arıklı, bütçe istemeyen konulardan biri olan ağırlık kantarı konulması konusunda bile gerekenlerin yapılmadığını kaydetti.

İlgili bakanın geçmişte dile getirdiği hafif raylı sistem konusunda eleştirilerde bulunan Arıklı, T izinleri konusunda da eleştirilerde bulunarak, son 2 yılda ne kadar T izni verildiğini sordu.

Toplu taşımacılık master planı konusunda da ilgili bakandan bilgi isteyen Arıklı, kaçak taşımacılık konusunda bir tüzük dahi yapılmadığını, bunun parayla alakası olmadığını kaydetti.

Erhan Arıklı, Ciklos konusunda kazanın sorumlusunun da ortaya çıkarılmadığını belirterek, yol hatalıydı diye topun Türkiye’ye atıldığını, ancak yol teslim alınırken kontrol edilmediğini, gerekli teknik incelemelerin yapılmadığını ileri sürdü.

Havayolu konusundaki sorunlara da dikkat çeken Arıklı, bilet fiyatlarındaki pahalılığa işaret etti ve bilet fiyatlarındaki ucuzlamanın sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Ehliyet sisteminde öngörülen değişikliğe de değinen Arıklı, şoför okullarının denetiminin ne zaman yapıldığını öğrenmek istediğini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yeniden söz alarak, trafik kazalarında ölüm oranının çok yüksek olduğunu, çeşitli ülkelerden örnekler vererek, ülkede ise bu sayının azaltılması için herhangi bir çalışmanın yapılmadığını kaydetti.

Trafikte devriye sisteminin ülkede bir türlü gerçekleştirilemediğini belirterek, hız kameralarının hukuki alt yapısı olup olmadığını sorarak, bu konuda da eleştirilerde bulundu.

Yollardaki beton bariyerler konusuna da değinen Arıklı, bilişim suçlarının önlenmesi konusunda da yapılan çalışmaları öğrenmek istediğini söyledi.

Arıklı, Ercan Havalimanı konusundaki anlaşmazlık konusuna da işaret ederek, yer teslimatının bir an önce yapılması gerektiğini, o bölgedeki askeri bölgenin neden kaldırılmadığını sordu.

07/01/2020 15:20