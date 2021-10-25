Erhan Arıklı: Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile iddialara yanıt verdi.

Arıklı paylaşımında "Halil Falyalının böyle bir şirketi ve müracaatı varmış. Ama bu müracaatı 2010 yılında yapmış. 2014 yılında da gerekli izinleri almış. Ama aradan 7 sene geçmesine rağmen bu şirket henüz faaliyete geçmemiş. Ne zaman faaliyete başlayacağını da bilmiyorum. Oysa biz bir değil bir kaç firmanın piyasaya girmesinden bahsediyoruz. Bu hafta yeni müracaatları kabul etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

YALAN VE İFTİRALARINIZDA BOĞULACAKSINIZ...

Son bir kaç aydır ülkeye Akaryakıt ve Gaz ithal eden tedarikçi 2 firma ile adeta kavga ediyoruz...

Ülkenin en önemli mal ihtiyacı olan yakıt ve gaz konusunda, 2 firmaya teslim olmak Devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz.

Bu düşünce ile dün Vadilide verdiğim bir demeçte; "Gerekli rekabet ortamının oluşabilmesi için, ya piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesini sağlayacağız, ya da Devlet olarak bir şirket kurarak piyasayı kontrol altında tutacağız" dedim.

Bu sözüm bugün bir İnternet gazetesinde;"Bu firma Falyalının firması mı?" diye imalı bir şekilde yansıtıldı.

Yetmedi. Lefkoşa Belediye Başkanı da benzer mahiyet de bir açıklama yaptı.

Sanki benim Falyalıya lisans verdiğimi ima etti.

Bu sabah araştırdım. Halil Falyalının böyle bir şirketi ve müracaatı varmış. Ama bu müracaatı 2010 yılında yapmış. 2014 yılında da gerekli izinleri almış. Ama aradan 7 sene geçmesine rağmen bu şirket henüz faaliyete geçmemiş. Ne zaman faaliyete başlayacağını da bilmiyorum.

Oysa biz bir değil bir kaç firmanın piyasaya girmesinden bahsediyoruz.

Bu hafta yeni müracaatları kabul etmeye başlayacağız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

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25/10/2021 12:09