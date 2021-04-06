Erhan Arıklı, YDP kurultayı için alınacak olan önlemleri açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan kurultay için alınacak önlemleri açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arıklı, kurultay salonuna seyirci alınmayacağını ve bu nedenle aday konuşmalarının yapılmayacağına dikkat çekti. Tedbirlerin uygulanması için özel bir güvenlik şirketinden hizmet satın alınacağını duyuran Arıklı, “Salona 10 ar kişilik gruplar halinde alınacak. Sosyal Mesafe, Maske ve Hijyen konusunda özel güvenlik tedbirleri uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

KURULTAY ÖNLEMLERİ...

Bugün Divan Başkanı ve Genel Sekreterimizle yaptığımız istişareler sonucu,

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacak Kurultayımızda şu önlemleri almaya karar verdik.

Buna göre;

A)Kurultayın yapılacağı Atatürk Spor Salonuna seyirci alınmayacak.

2)Kurultay Salonuna seyirci alınmayacağı için adayların konuşması da olmayacak.

3)Faaliyet raporunun oylanması ve Mali raporun aklanması salon dışındaki üyelerin oyları ve Divanın bunu tesbiti ile yapılacak.

4)Salona 10 ar kişilik gruplar halinde alınacak. Sosyal Mesafe, Maske ve Hijyen konusunda özel güvenlik tedbirleri uygulanacak.

5) Alınan tedbirlerin uygulanması için bir Özel Güvenlik Şirketinden hizmet satın alınacak.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

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06/04/2021 18:48