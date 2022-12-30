Erhan Arıklı: Yeni seneye umutla bakıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yeni yıl mesajı yayınladı. Arıklı mesajında, "yeni seneye umutla bakıyoruz" dedi.

Arıklı'nın yeni yıl mesajı şu şekilde:

Salgın ve savaş ve ekonomik krizlerin etkisinde zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Son birkaç senede dünyayı saran olumsuzluklar, bizlerde bıkkınlık ve yorgunluk yaratmışsa da, yeni seneye umutla bakıyoruz. Önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın, her zamankinden daha çok çalışarak, çabalayarak ve birlik içinde hareket ederek tümünü aşabileceğimizden bir an bile şüphem olmadı. Yeter ki isteyelim, yeter ki tek vücut olarak hareket edelim. Bu duygu ve düşüncelerle 2023’ün halkımıza, Türk ulusuna ve dünyaya önce barış ve sağlık, ardından da refah ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun.

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30/12/2022 11:39