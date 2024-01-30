Erhan Arıklı’dan Atalay’a: Bol Şans Kardeşim

ads ads ads ads
30/01/2024

ads
Erhan Arıklı’dan Atalay’a: Bol Şans Kardeşim

YDP’de Genel Başkan adayı olduğunu açıklayan Genel Sekreter ve Milletvekili Talip Atalay'a YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı iyi şanslar diledi. 

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

Bilindiği gibi 17 Şubat tarihinde, Partimizin Olağan Genel Kurultayı yapılacak. Genel Sekreterimiz ve Lefkoşa Milletvekilimiz Sayın Talip Atalay Kurultayda Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kendisine bol şans diliyor, tebrik ediyorum. Umarım temiz bir yarış olur. Partimize hayırlı olsun...

30/01/2024 19:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Erhan Arıklı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.