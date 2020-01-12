Erhan Arıklı’dan çok konuşulacak iddia

Diyalog Gazetesi’nden Raif Doğru’nun haberine göre Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olabilir.

Haberde YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Özgürgün’ün 16 Ocak’ta devam eden dokunulmazlık davasının sonuçlanması durumunda Demokrat Parti’den cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını ifade ediliyor.

İşte diyalog gazetesinde yer alan o haber:

Başbakan Ersin Tatar’ın UBP tabanından yeterince oy alamayacağını savunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ortada ve sağda çok sayıda aday olacağını kabul etti. Arıklı “Özgürgün 16 Ocak’ta mahkemeden vize alırsa DP’den aday olacak. Sayın Özersay da İstanbul ziyareti öncesinde adaylığını açıkladı. Bu durumda UBP’den sonra da bizim açıklanacak” şeklinde konuştu.

12/01/2020 11:43