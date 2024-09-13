Erhan Arıklı'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a ''3D 1K'' Önerisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile gerçekleştirdiği temaslarda masaya oturma şartı olarak 3D (Doğrudan Uçuş, Doğrudan Temas ve Doğrudan Ticaret) konusunu dile getirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın 3D taleplerine bir ekleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Arıklı, yaptığı açıklamada, "Bu talepler yerinde ancak eksiktir. Mutlaka 'Kablo ile Enterkonnekte' şartı da bu listeye eklenmelidir. Güney Kıbrıs için de hayati öneme sahip olan elektrik bağlantısı konusu göz ardı edilmemelidir," dedi. Arıklı, Güney Kıbrıs’ın "Great Sea İnterconnector" projesi için ciddi bir maddi kaynak ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye üzerinden çok daha uygun maliyetle ve kısa sürede Yunanistan’a bağlanabilir. Bu durum her iki taraf için de kazanç sağlayacaktır," ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın önerisiyle birlikte 3D taleplerine "Kablo ile Elektrik" şartının da eklenerek, 3D 1K formülünün masaya sunulması gerektiği vurgulandı.