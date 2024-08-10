Erhan Arıklı'dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'a Dostluk Ziyareti

Başbakan Yardımcısı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kırgızistan ziyaretinin son gününde önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Arıklı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov'u Issık Göl'deki rezidansında ziyaret etti. Arıklı, yaptığı açıklamada, "Kırgızistan ziyaretimin son gününde, Değerli Dostum Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov'u Issık Göldeki rezidansında ziyaret ederek, eski günleri yad ettik." dedi.

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