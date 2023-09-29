Erhan Arıklı’dan vatandaşa sert yorum…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nın peyzaj çalışmaları ile ilgili bir habere eleştiri yapan vatandaşlara “Bu kadar kısa sürede bu kadar ruh hastasını nasıl yetiştirmişiz” dedi.

Ercan Havalimanı’ndan basına “Ercan Havalimanı doğanın renklerine büründü” başlığı ile servis edilen haberin altına onlarca vatandaş Ercan Havalimanı’nda çevre peyzajından önce temel sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise yorumlara yanıt olarak “Bu yorumların bazılarını okuyunca; ‘Bu kadar kısa sürede bu kadar ruh hastasını nasıl yetiştirmişiz’ diye sormaktan kendimi alamıyorum.” yazdı.

Vatandaşlar Arıklı’ya yanıt olarak “Erhan Arıklı ahh pardon yaa izin almamız gerekecekti yorum yaparken bakanlıktan. Çiçekle böcekle avutmaca...”, “Çok üzüldüm bir bakanın böyle küçük eleştirilere cevap vermesine.” dedi.