Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı 5 bakanlık istedi

Yeniden Doğuş Partisi Genel başkanı Erhan Arıklı'nın müteahhit abisi Ayhan Arıklı zaman zaman yaptığı siyasi çıkışlara bir yenisini ekledi.

YDP'nin tek bakanlıkla inanılmaz icraatlar yaptığını iddia eden Ayhan Arıklı, olası bir seçimde YDP'nin en az 10 milletvekili çıkaracağını iddia etti.

CTP veya UBP ile koalisyon kurulabileceğini anlatan Ayhan Arıklı, "5 bakanlık verenle hükümet kurulur" dedi.

İşte o paylaşım:

YDP;

Üzerinde ne kadar oyun oynansa bile bugün 3. Parti konumunda.

Bugün bir erken seçim olsa YDP nin oy oranı %15 in üzerinde.

Anketlere göre ydp 9-10 vekille mecliste temsil edilecek böyle durumda

CTP 20 vekil

UBP 18 vekil

YDP 10 vekil

Diğ. 2 vekil

CTP ve UBP hükümet kurmazsa, her iki partide YDP ye muhtaç. YDP kurulacak hükümette 5 bakanlık hangi parti verirse o partiyle hükümet kurar.

YDP bir bakanlikla, imkansızlıklar ve engelemelerine rağmen yaptığı icraatler herkesin malumu. 5 bakanlikla ülkenin tüm sorunlarını çözer.