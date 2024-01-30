Erhan Arıklı’nın karşısına genel sekreteri aday

Yeniden Doğuş Partisi’nün Mart ayında yapacağı kurultay öncesi de aday sayısı ikiye yükseldi. Genel Sekreter Talip Atalay, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Genel Başlan Erhan Arıklı dün yaptığı açıklamada, “Umarım Talip bey gaza gelerek aday olmaz” demişti. Atalay, Arıklı’yı dinlemedi, bugün aday olduğunu açıkladı. Arıklı, bir önceki kurultayda yine parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu ile yarışmıştı. Atalay’ın açıklaması şöyle:

Değerli Dava Arkadaşlarım; Gördüğüm luzüm ve parti tabanımızdan gelen yoğun talep üzerine 17 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan Partimizin Olağan Kurultayında Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık seçiminde aday olacağımı sizlerle ve çok kıymetli KKTC kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duymaktayım. Resmi adaylık açıklamamı kısa süre içinde yapacağımı saygılarımla bildiririm. Bu kararımın Ülkemize ve Partimize hayırlı olmasını temenni ederim. Selam, Sevgi ve Saygılarımla... Prof. Dr. Talip Atalay