Erhan Topukçu’nun isyanı

Erhan Topukçu, 2019 yılında sosyal medyaya aracı ile 192 kilometre hız ile giderken “galibada uçuyorum” yazılı gönderi paylaşan gencin paylaşımına dikkat çekti.

Topukçu sorumsuz gence polisin halen daha ceza kesmediğine vurgu yaparak bu gencin yollarda olduğunu hatırlattı.

Gazimağu-Lefkoşa anayolunda giderken çekilen bir gönderinin sahibini deşifre etmeden paylaşım yapan Topukçu KKTC’de ehliyet almanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini savundu.

Ailelerin bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizen Erhan Topukçu “Ama bu fotoğrafı paylaşan hala araba sürüyor. Demek ki ailede de iş yok!” dedi.

İşte Erhan Topukçu’nun paylaşımı:

Paylaşan kişiyi deşifre etmeyeceğim ama deşifre etsem de utanacaklarını pek sanmıyorum. Çünkü yaşları çok ufak. Akılları başlarında değil ve aileleri tarafından altlarına Mercedes'ler veriliyor. Eğitmek lazım bence. Ehliyeti almak bu kadar kolay olmamalı. Yollarımızın durumu belli iken ve özellikle Lefkoşa - Mağusa anayolunda bu kadar ölümlü kaza olurken, gençlerimizin (paylaşımı yapan 18-20 yaş arası) böyle adrenalin uğruna yaptıkları şeylerde var! Sonra üzülüyoruz! Özellikle ehliyeti yeni alan veya hızı seven kişileri de eğitmek gerektiğine inanıyorum.

Günümüzde birçok veli (anne-baba) artık onlarında ellerinde akıllı telefonlar var ve hemen hemen hepsi görüyoruz yani Instagram olsun Facebook olsun kullanıyorlar. Ben olsam ve çocuğumun böyle bir paylaşımda bulunduğunu görsem arabayı altından alır, uzun bir süre vermez ve kendi elimle polise götürürdüm ceza almasını sağlardım.

O kadar net bir şekilde söylüyorum. Ama bu fotoğrafı paylaşan hala araba sürüyor. Demek ki ailede de iş yok!

02/02/2020 10:49