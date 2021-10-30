Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.

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30/10/2021

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Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver

Son zamanlarda istediği bölüm başı ücreti alamadığını belirten usta oyuncu Yazıcıoğlu, oynadığı reklamda büyük bir ücret kazandığı konuşulan Tarkan'ı örnek göstererek, "Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver" dedi.

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.

'Bunu çok görmeyin'

70 yaşındaki Erhan Yazıcıoğlu canlı yayında şunları söyledi:

“İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu da beni kırıyor. Tarkan’a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver.

Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım. Bunu çok görmeyin.

Asgari ücretle geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum ama sektörde de bir fiyat politikası var.

Daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım varken o parayı vermeyecekler bana.”

30/10/2021 10:28
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TAGS: Erhan Yazıcıoğlu, Tarkan, milyonluk anlaşma, haber, magazin
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