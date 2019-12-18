Erhüman:Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin iç meselelerine müdahil olması gerekir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yıllardır sağlanamayan siyasi istikrar nedeniyle eğitim ve sağlık gibi sektörlerde reform yapılamadığını söyledi.

Tufan Erhürman BRT’de katıldığı programda, kısa dönem hükümet tecrübelerinde eğitimde ve sağlıkta reforma ihtiyacı olduğunu gördüklerini, ancak siyasi konjektür nedeniyle bunun yapılamadığını belirtti.

Erhüman, Cumhurbaşkanının bu gibi süreçlere daha çok müdahil olabilmesi gerektiğine vurugu yaptı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamı çok önemli bir kurulun başında olan bir kişidir. Ancak bugüne kadar bu kurul işletilmemiş. Bu kurulun işletilmesi için bu makamın çok önemli bir misyonu olduğunu düşünüyoruz. Bu misyonu yerine getirecek kadroyu bir an önce oluşturmamız lazım.”dedi.

Adanın çevresindeki zenginliğin, ada sakinlerine ait olduğunun her yerde ve her belgelerde de net bir şekilde ortaya konulduğunu anlatan Erhürman, “Ama bizim de olan bu doğal zenginliği paylaşmayı beceremediğimiz için yani kapsamlı çözüme ulaşılamadığımız için bu doğal zenginlik bize bir tür gerginlik olarak yansıyor. Ve daha da yükselme potansiyeli taşıyor maalesef. Bu da hepmizin kaybetmesi anlamına da geliyor.” diye konuştu.

BRT

18/12/2019 12:21