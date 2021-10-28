Erhüman’dan federasyon isteyenleri eleştiren Tatar’a tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gaziantep’te yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Federasyon temelinde çözüm isteyenlerle ilgili yapılan açıklamaları eleştiren Erhürman, “Kendisi, federasyonun, siyasi eşitliğin ne manaya geldiğini bir türlü anlayamadan, bu tezin uzun yıllar masada Türkiye ile birlikte savunulduğunu unutarak, Türkiye halkına, kendi halkının bir bölümünün "Rumların boyunduruğu altında azınlık olarak yaşamak istediğini" anlatmakla meşgul” dedi

İşte Erhürman’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

“Sn. Tatar, Gaziantep'te, kendi deyimiyle "federasyoncular"ı Rumların boyunduruğu altında azınlık olmayı istemekle suçlamış. Memleket yangın yeri, insanlar geçim derdinde, zamlardan bunalmış, ortada hükumet yok, Meclis çalışmıyor ama Sn. Tatar'ın mekanı gibi gündemi de farklı!

Kendisi, federasyonun, siyasi eşitliğin ne manaya geldiğini bir türlü anlayamadan, bu tezin uzun yıllar masada Türkiye ile birlikte savunulduğunu unutarak, Türkiye halkına, kendi halkının bir bölümünün "Rumların boyunduruğu altında azınlık olarak yaşamak istediğini" anlatmakla meşgul!!!

Bu halkın hiçbir kesimi "Rumların boyunduruğu altında azınlık olarak" yaşamayı asla istememişken ve üstüne üstlük memleket bu haldeyken, böyle yalan yanlış bir "bilgi"yi Türkiye halkına anlatmak için bu çaba nasıl bir halet-i ruhiyenin ürünüdür anlamak mümkün değil"

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28/10/2021 11:56