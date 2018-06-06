Başbakan Tufan Erhürman futbol sahalarında ve spor salonlarında çıkan olaylerı üzüntü ile izlediğini sosyal medya hesabından açıkladı. Erhürman," Sporda arzu ettiğimiz yerde değiliz"dedi

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

Son günlerde futbol sahalarında ve spor salonlarında çıkan olayları üzüntüyle izliyorum. Sporda arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha fazla insanımızın spor yapmasını, lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, elit sporcuların tespit edilip desteklenmesini sağlamak için geliştirdiğimiz projeyi uygulamaya geçiriyoruz. Ama hepsinden önemlisi ülkemizde spor kültürünün yerleşmesini sağlamak. Spor aracılığıyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumaya çalışırken sporun şiddetin yaygınlaşmasının bir aracı haline getirilmesini kabul etmemiz mümkün değil!