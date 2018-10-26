Erhürman : Yüzde 6’lık enflasyon farkını sadece donduruyoruz

Başbakan Tufan Erhürman, Devlet Planlama Örgütünün yıllık enflasyon öngörüsünün 40.5 olduğunu bunun 12.11’nin maaşlara yansıtıldığını, geriye ise yüzde 28 civarında bir enflasyonun kaldığını belirtti.

Sendikalar ile tartışılan konunun geriye kalanın ödenmesi noktasında olduğunu, Hükümetin yüzde 28’in 22’sini vereceğini, geriye kalan yüzde 6’nın ise verilmeyeceğini değil sadece dondurulacağını vurguladı.

Başbakan gevşek federasyon konusunda ise ortaya konulan görüşlerin Türk tarafını rahatsız edici yaklaşımlar olmadığını, ancak zaman kaybının olmamasının önemli olduğunu belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman Aziz Karaaziz’in sunduğu Gündem + programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda sendikaların taleplerine değinirken ise Başbakan, Devlet Planlama Örgütünün yıllık hayat pahalılığıo öngörüsünün 40.5 olduğunu, Temmuzda bu rakamın 12.11’nin maaşlara yansıtıldığını, geriye ise yüzde 28 civarında bir enflasyonun kaldığını anlattı.

Başbakan Tufan Erhürman “Tartışılan budur. Biz bunun ancak yüzde 22’sini veribiliriz. Hayat pahalılığı ne ise verilmesi asolandır. Yapılan çalışma altı puan gibi görünen aralığın verilmemesi değildir. Dondurulmasıdır. Bundan sonraki üç ay içinde 2019’da telafi etmekten söz ediyoruz. Anlayışla karşılansın istiyoruz. Arzumuz bu değil ama koşulları görmek gerekir. Tekrar ediyorum bu bir dondurmadır”dedi.

Hayat pahalılığını asgari ücrete yansıtmanın özel sektörü sıkıntıya sokmak anlamına geldiğine vurgu yapan Erhürman kamuda 8 yıl çalışmaya başalayanlara da daha farklı bir hayat pahalılığı ödeneği verileceğini kaydetti.

Beldiyelerin ödemeleri konusunda ise Başbakan Erhürman, yerel gelirlerde öngörülenlerin üzerinde bir artış olduğunu yerel yönetimlerin katkı payının yerel gelirlerden olduğu için böylece bir artış olacağını ifade etti.

Emlak vergilerinden gelir artış olduğuna da dikkat çeken Başbakan, belediyelerin gelirlerinin artacağını ancak bunlara rağmen bazı belediyelerin mali sıkıntı çekebileceğini söyledi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşen görüşmede Derinya ve Aplıç kapılarının açılış tarihinin belirlenmesinin son derece önemli olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanının açıklamalarından Gevşek federasyon konusunun da güdeme geldiğinin anlaşıldığını ifade eden Erhürman, ortaya konulan görüşlere göre Türk tarafının anlayışından farklı bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Anladığımzıdan farklı bir şey yok sonuçta gevşek de olur farklı da olur.sayın Anastasiadis kurucu devletlerin daha fazla yetkiye sahip olmasını istiyor. Kanatları daha güçlü federal bir yapıdan söz ediyor. Bizim açımızdan problem yaratacak zaman kaybattireck birşey değildir. Biz zaten böyle bir şey savunuyorduk. Anastasiadisin getirdiği formül Kıbrıs Türk tarafının reddeceği bir formül değildir.

Başbakan önemli olanın zaman kaybetmemek olduğunun altını çizdi.

Yapılan açıklamalar ile Rum liderin ne kadar samimi olduğunun zaman içinde belli olacağını kaydetti ve aksi bir durumun kabul edilmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Erhürman açıklamalara bakıldığında Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in hala sahanın içinde olduğunun anlaşıldığını da söyledi.

Kapıların açılmasıyla ilgili eleştirilerin yersiz olduğuna da işaret eden Başbakan Erhürman, Türk tarafının aldığı tedbirlerle kapıların açılma noktasına geldiğini belirtti.

Müteahhitlerin eylemi ile ilgili olarak ise Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı ihaleler alındığını ve taahhütlerin yerine getirildiğini ancak TC’den kaynaklanan nedenlerden dolayı sorun yaşandığını anlattı.

TC’deki sistem değişikliği nedeniyle muhatap konusunda makamın belli olmadığını ve bundan dolayı ödemelerin geciktiğini söyleyen Başbakan Erhürman, ihaleler alındıktan sonra ortaya çıkan fiyat farkının da sorun yarattığını vurguladı.

BRT