Erhürman: 650 milyon TL açık nasıl karşılanacak ?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 62. Madde tahtında konuşmalar yapıldı. Genel Kurul’da Hüseyin Özgürgün’ün istifa oylaması ve 13. maaşlar konuşuldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik ve mali durumla ilgili konuşma yaptı.

“Yeni hükümetin kurulmasıyla eski söylemler geri geliyor, devlet kavramı üzerinden bir hamaset aldı başını gidiyor ama ciddiye alınamayacak kadar komik bir hale geldi” diyen Erhürman devletin ciddiyet isteyen bir kavram olduğunu dile getirdi.

“Maliyeci anlayıştan çıkıp ekonomiye de bakılması gerektiğini” sürekli tekrar ettiklerini anlatan Erhürman, halka verilen taahhütlerin kaynaklarının gösterilmesini daha önce istediklerini ancak bu kaynakların gösterilmediğini belirtti.

“Maliye’nin 5 Ocağa kadar olan 650 milyonluk eksiğinin nereden karşılanacağı” sorusuna “Türkiye’den sağlanacağı” yanıtı verildiğini ancak ifade edilen kaynakların içinde bu rakamların olmadığını söyledi.

“Yanlış bilgiler üzerinden halka yanlış açıklamalar yapıldığını” dile getiren Erhürman, ayın 21’inde hala 13. maaş tartışmaları yapıldığını, bulup ödenmesinin bir başarı olmayacağını çünkü bunun verdikleri bir taahhüt olduğunu, eğer ödenirse sadece yalan söylenmediğinin kanıtlanmış olacağını belirtti.

“Rica ediyorum Sayın Maliye Bakanı ya da Başbakan’dan bize şu anki mali durum çerçevesinde 13. maaş, özel sektörün ödeme beklentisi konusunda açıklama yapsınlar” diyen Erhürman, hükümet partilerini devlet ciddiyetine davet ettiğini söyledi.

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21/12/2020 15:28