Erhürman: 2018’de yaşanan döviz krizi ile şimdi kriz farklıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “2018 yılında stabil para birimine geçilmesinin zor olduğunu söylediği, bugün ise stabil para birimine geçilmesini önerdiğiyle” ilgili kendisine yapılan eleştirileri değerlendirerek, 2018 yılında yaşanan döviz krizi ile şimdi krizin farklı olduğunu söyledi.

2018’de tutuklanan Rahip Brunson nedeniyle dıştan kaynaklı geçici bir döviz krizi yaşandığını ama şimdi ise Türkiye’nin ekonomi politikası konusunda görüş değiştirdiğini ifade eden Erhürman, “Türkiye’de iktidar, Türk Lirası’nın değerini ve faizi düşürüp, ithalatı azaltmak ve dış yatırımcıyı çekerek hareket etmek istiyor. Bu uzun zamana yayılacak bir tedbirdir, biz buna dayanamayız” dedi.

Stabil bir para birimine geçmek için, “o kadar rezervi nereden bulacağız?” gibi ve benzeri bazı gerekçeler ortaya atıldığını belirten Erhürman, stabil para birimine geçişin kademe kademe gerçekleşeceğini, ilk etapta maaşların dövize endekslenebileceğini söyledi.

Erhürman, “Biz Türk Lirasının hemen tamamen kaldırılmasını söylemedik. İlk etapta vatandaşın önünü görmesi için maaşların dövize sabitlenmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Vaka sayıları geçen yıla göre arttı”

Hükümetin pandemiyi iyi yönettiğini iddia ettiğini ancak gerçeğin öyle olmadığını anlatan Erhürman, “Pandemiyi başarılı yönettik diyorlar ancak vaka sayıları geçen yıla göre arttı. Ekonomiyi geliştirmek için alım gücünü artırmak, yoksullaşmayı önlemek ve yurt dışından para girdisinin artırılması gerekir. Pandemi döneminde turizm ve yükseköğrenim öldürüldü. Hayat pahalılığı verilmeyerek piyasa ve çarşı etkilendi. Giderleri azaltmak ve gelirleri artırmak yerine vergileri artırarak maaşların ödenmesini başarı olarak göstermek istediler” dedi.

“Tanınmamışlığı avantaja çevireceğim diyenler ülkeyi nereye götürmek istiyor?”

KKTC’yi dünyanın zengin ve gelişmiş ülkelerinden biri olan Singapur’a benzeteceğini söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu eleştiren Erhürman, “Sucuoğlu, ‘Memleketi tanınmamış Singapur yapacağım’ derken, yıllardır BM üyesi olan Singapur’un tanınmış olduğunu bilmiyor mu? ‘KKTC’nin tanınmamışlığını avantaja çevireceğim’ diyor, vizyona bakın. Dünyanın her yerinde ‘ülkemin tanınmamışlığını fırsata çevireceğim’ dediğinizde ne anlaşılır, insanların kafasında ne canlanır? Uyuşturucu canlanır, kara para canlanır, ne kadar hukuksuz şey varsa o canlanır. Ülkeyi nereye götürmek istiyorlar? Ülkeyi kara para aklama merkezi mi yapacaklar?” ifadelerini kullandı.

“Sucuoğlu, gerçeklerden uzak açıklamalar yapıyor”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Bankalarla görüşüyoruz, Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitleme gibi bir çalışmamız var” şeklindeki açıklamasını eleştiren Erhürman, “Kurultay çalışmalarıyla ülkenin gerçek gündeminden uzakta bir yıl vakit geçiren Başbakan Faiz Sucuoğlu, göreve gelince gerçeklerden uzak açıklamalar yapıyor. Ekonomide döviz ve krediler konusunda gerçekleşmeyecek konulardan bahsediyor. Sterlini 12 TL’ye sabitleme gerçekleşirse ilk ben alkışlayacağım” şeklinde konuştu.

“Türk Lirası kullanıldıkça fakirleşmeye devam edeceğiz”

“2018 yılında stabil para birimine geçilmesinin zor olduğunu söylediği, bugün ise stabil para birimine geçilmesini önerdiğiyle” ilgili kendisine yapılan eleştirileri değerlendiren Erhürman, şöyle konuştu:

“2018 yılında yaşanan döviz krizi ile şimdi yaşanan kriz farklıdır. 2018’de tutuklanan Rahip Brunson nedeniyle dıştan kaynaklı geçici bir sorun vardı şimdi ise Türkiye, ekonomi politikası konusunda görüş değiştirdi. İktidar, Türk Lirası’nın değerini ve faizi düşürüp, ithalatı azaltmak ve dış yatırımcıyı çekerek hareket etmek istiyor. Bu uzun zamana yayılacak bir tedbirdir, biz buna dayanamayız. Türkiye üretim ve ihracat yapabilecek bir ülkedir ancak biz ada devletiyiz öncü sektör, hizmet sektörüdür. İhracatı artırsak bile ihracat-ithalat dengesi kurulamaz. Türk Lirası kullanıldıkça fakirleşmeye devam edeceğiz. O nedenle stabil para birimine geçilmesi gerektiğini söylüyoruz…”

“Kayıpların giderilmesi için 2 formül var”

Türk Lirası kullanılmasıyla ilgili ülkede oluşan kayıpların giderilmesi için 2 formül olduğunu ifade eden Erhürman, “Ya Türkiye ile yapılan protokole kayıpların karşılanması için bir madde konulacak ya da alım gücünün korunması için stabil bir para birimine geçilecek” şeklinde konuştu.

“İlk etapta TL kaldırılmadan, maaşlar Euro’ya endekslenebilir”

Birçok ithal ürünün ve üretimdeki hammaddenin ülkeye döviz üstünden geldiğini, bu nedenle fiyatların dövizin seyrine göre sürekli değiştiğini dile getiren Erhürman, “Halk, dövizin fiyatını belirlediği ürünü satın alırken, Türk Lirası ödeniyor. Türk Lirası kullanıldıkça ve değer kaybettikçe vatandaşın alım gücünün korunması konusunda istikrar sağlanamayacak. Bunun bu aşamada mümkün olmadığını söylüyorlar. Biz Türk Lirasının tamamen kaldırılmasını söylemedik. İlk etapta vatandaşın önünü görmesi için maaşların Euro’ya sabitlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Maliye zaten hayat pahalılığı ödeyerek aradaki farkı gidermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Her 10 yılda bir dövizzedeler yaratılıyor”

Türk Lirası üzerinden hareket edilmesiyle ülkenin bir yere varamayacağını savunan Erhürman, “Bu sistem böyle gitmez. Her 10 yılda bir dövizzedeler yaratılıyor ve yasalar çıkarılmak zorunda kalınıyor. Ali’nin külahı veliye uyduruluyor” şeklinde konuştu

“2018’de halkın alım gücünü korumak için maliyenin alacaklarından vazgeçtik”

Dörtlü hükümet döneminde 2018 yılında yaşanan ekonomik krizde halkın alım gücünü korumak için maliyenin bazı alacaklarından vazgeçtiklerini dile getiren Erhürman, 2018’de muhalefet tarafından çok eleştirildiklerini ancak atılan doğru adımlarla, Türkiye’den beklenen paranın gelmemesine, savunmaya harcama yapılmasına rağmen, bütçeyi artıya geçirdiklerini kaydetti.

“Hükümette olan kendileri değil miydi?”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un, “KIB-TEK’in kötü yönetildiği” yönündeki açıklamalarını eleştiren Erhürman, “Hükümette olan kendileri, kendi partileri olan UBP değil miydi?” diye sordu.

“Enflasyon oranları gerçeği yansıtmıyor”

Ülkemizde açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Erhürman, “Enflasyonun yüzde 5 arttığı açıklanıyor ancak gerçekte öyle değil. Gerçekte pahalılık çok daha fazladır. Sendikalar dışında gerçekçi hesap yapan yok. Sendikalar alım gücünün asgari ücretin altına düştüğünü açıkladı” ifadelerini kullandı.

“Geçim için seçime gidiyoruz”

Bir izleyicinin halkın derdinin seçim değil geçim olduğu ve seçimi boykot edeceğiyle ilgili yaptığı eleştiriye değinen Erhürman, “Her türlü iradeye ve boykot kararına da saygım var. Geçim için seçime gidiyoruz. Hükümette olanlar ülkeyi iyi yönetmiyor. Kötü yönetimi önlemek ve daha iyi bir noktaya getirmek için seçime gidiyoruz” dedi.

“Sucuoğlu ve Pilli neredeydi?”

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin aşı konusunda yaptığı açıklamaları da eleştiren Erhürman, “Sucuoğlu başbakan olunca, ‘aşılama oranı istediğimiz noktada değil’ dedi. Sağlık Bakanı Pilli, ‘aşılama yeteri kadar teşvik edilmedi’ diye konuştu. Hükümette olan siz değil miydiniz? Neredeydiniz İsveç’te mi Norveç’te miydiniz?” diye sorguladı.

“Kriz masası kurulması önerimizi dikkate almadılar”

Pandemi ile mücadelede yine son dönemlerde ciddi sorunlar yaşandığını belirten Erhürman, bu kadar sürede hükümet edenlerin halen tecrübe kazanmamış olması ve benzer hataları yapmasını ve sıkıntılara neden olunmasını eleştirdi.

Muhalefet olarak pandemiden dolayı sorumlu davrandıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını ancak dikkate alınmadıklarını anlatan Erhürman, şöyle konuştu:

“Dünyada bilinmeyen bir virüsle karşı karşıya idik. Sorumlu ve yumuşak bir muhalefet yaptık. Kriz masası kurulmasını önerdik. Sağlık için yapılacak istihdama destek olunacağını söyledik. İstihdamlara rağmen halen daha eksiklikler olduğu görülüyor. Pendemi nedeniyle sınavsız, münhalsiz istihdama ses çıkarmadık, istihdam yapılabilmesi için seçim yasaklarında yasanın değiştirilmesini önderdik. ‘Döviz ve faizler düşükken yüzde 9 faizle uzun vadeli borçlanmaya gidilsin’ dedik ‘evlatlarımızı borca sokmayız’ dediler. Daha sonra yüzde 21 faizle uzun vadeli borçlanma yaptılar.”

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10/12/2021 19:22