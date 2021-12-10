Erhürman: 23 Ocak’ta Bu Kâbusa Son Vereceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın kararını verdiğini ve CTP’nin iktidar yürüyüşünün başladığını vurguladı.

CTP Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği aday adaylığı tanıtım etkinliğinde konuşan Tufan Erhürman, birbirinden değerli adaylarla yola çıktıklarına dikkati çekerek, yolun sonunun CTP iktidarı olduğuna işaret etti. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve İlçe Başkanı Rifat Arşehit da konuşma yaparken, yarın YDÜ’de düzenlenecek aday adaylığı seçimi öncesinde, adaylar üyelerin karşısına çıkarak kendilerini tanıtma fırsatı da buldu. KTAMS Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

“23 OCAK’TA BU KÂBUSA SON VERECEĞİZ”

Parti Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin diğer partilerden farkını 2018 yılındaki hükümet döneminde yaptığı icraatlarla ortaya koyduğunun altını çizerek, kendilerinin de o dönem döviz kriziyle karşı kaldıklarını ancak, Kıbrıslı Türklerin alım gücünü korumak için konuya kayıtsız kalmadıklarını söyledi. O dönemlerde yaşanan zamları eleştirenlerin bugün koltuklarda oturduğunu anımsatan Erhürman, bu kişilerin halkın alım gücünü korumak yerine sessizliğe büründüklerine işaret etti. CTP’nin 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerde birinci parti çıkarak bu ülke adına yapılması gerekenleri yapacağını dile getiren Erhürman, “Bu halk için, bu ada için yola çıktı. Her gün çoğalarak 23 Ocak’a kadar gideceğiz ve bu kâbusu bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

SORAKIN: BU ÜLKE İNSANI İÇİN ÇALIŞMAK BİR GÖREVDİR

Etkinlikte partililere hitap eden Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da yarın yarışa girecek 16 adayı dikkatlice dinlediğini ve gurur duyduğunu söyledi. Adayların aynı amaç ve hedef noktasında bu ülke insanı için bir şeyler yapmak istediklerini gördüğünü kaydeden Sorakın, “Bu ülke için, bu ülke insanı için mücadele etmek bir görevdir. Bu değerlerin bir araya gelip birlikte yeni değerler oluşturmaları bu ülkede var olan sorunların çözümü demektir. Bundan dolayı ben tüm arkadaşlarımı yürekten kutlar başarılar dilerim” dedi.

ARŞEHİT: BİRBİRİMİZE İNANARAK BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞIZ

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ise önlerinde zor bir dönem olduğunu ancak birbirlerine inanarak, kol kola girerek, yürek yüreğe vererek bu seçimden CTP’yi birinci parti yapacaklarını ve seçimden zaferle ayrılacaklarını söyledi. Arşehit, yarın yapılacak olan aday adaylığı seçiminin ardından güçlenerek yola devam edeceklerini de vurguladı.

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10/12/2021 13:01