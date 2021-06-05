Erhürman: 5 Haziran Çevre Günü düşündürsün, hatırlatsın, uyarsın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 Haziran Çevre Günü'ne atfen Girne Antik Liman'da bir gemi içindeyken yanından geçen kaplumbağayı izlediği bir paylaşım yaptı.

Erhürman mesajında çevrenin korunması ve geliştirilmesinin bu ülkede uzun vadeli kalkınma planının en önemli unsurlarından biri olmak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

İşte Erhürman'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım:

"Çevreyi kalkınmanın önünde engel gören hiçbir anlayışın sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşması mümkün değil. Hele de ülkede en fazla gelir getiren iki alan turizm ve yükseköğretimse... Tam da bu nedenle çevrenin korunması ve geliştirilmesi bu ülkede uzun vadeli kalkınma planının en önemli unsurlarından biri olmak zorundadır...



5 Haziran Çevre Günü düşündürsün, hatırlatsın, uyarsın"

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05/06/2021 14:22