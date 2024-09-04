Erhürman, AB Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs sorunu, mülkiyet, turizm ve AB-Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.

Erhürman’ın AB Yapısal Reform Destek Müdürü Giulia Bertezzola ve Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas bir araya geldiği görüşmede, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da hazır bulundu.