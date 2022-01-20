Erhürman: 'Adalet Bakanlığı’ konusunda CTP'nin tavrı nettir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geride bırakılan dönemde hukuk devleti kültürü açısından çok sıkıntılı bir dönem yaşandığına dikkat çekti. Son dönemde yaşananların hukuk devleti açısından ülkeyi geriye götürdüğüne vurgu yapan Erhürman, Adalet Bakanlığı konusunda CTP’nin tavrının net olduğunu belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, hukukçuların sayısının mecliste artmasının, her yönüyle iyi olduğunu düşündüklerini vurguladı. Ziyarette Kıbrıs Türk Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

ERHÜRMAN: MEMLEKET YASA GÜCÜNDE KARARNAMELERLE YÖNETİLME NOKTASINA GELDİ

Çok kritik bir seçime doğru gidildiğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkını ‘kırılma noktasına’ geldiğini söyledi. Tufan Erhürman, geride bırakılan dönemde hukuk devleti kültürü açısından çok sıkıntılı bir dönem yaşandığını vurgularken, memleketin yasa gücünde kararnamelerle yönetilme noktasına geldiğini ifade etti. Anayasaya aykırı olduğu bilinerek çıkarılan yasa gücünde kararnameleri hatırlatan Erhürman, bunlara karşı açılan davaların duruşmasından bir gün önce yürürlükten kaldırıldığının da altını çizdi. Tarihte ilk kez Anayasa’ya göre yapılması gereken bir seçimin, herhangi bir meclis kararı olmadan yapılmadığına işaret eden Erhürman, son dönemde yaşananların, hukuk devleti açısından ülkeyi geriye götürdüğüne dikkat çekti.

“ADALET BAKANLIĞI KONUSUNDA CTP’NİN TAVRI NETTİR”

Tufan Erhürman, hukuk devletinin bir kültür meselesi olduğunu kaydettiği açıklamasında, “Bile bile anayasanın ihlal edildiği bir süreci yaşadık” dedi. CTP olarak ‘Adalet Bakanlığı’ konusunda tavırlarının net olduğunu dikkat çeken Erhürman, bu durumun hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını ifade etti. Barolar Birliği ile çalışma deneyimlerinin de olduğunu belirten Erhürman, önümüzdeki dönemde de yönetsel zihniyetlerinin bu şekilde olacağını dile getirdi. Bir an önce bu ekonomik sorunları yaratan yapının değişmesi gerektiği üzerinde duran Erhürman, “2018 tecrübemiz krizlerle nasıl baş edileceği konusunda önemli bir tecrübeydi. Bu sorunlar evet büyüktür ama yöntemleri biliyoruz” dedi.

ESENDAĞLI: SEÇİME YÜKSEK BİR KATILIM OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, hukukçuların sayısının mecliste artmasının, her yönüyle iyi olduğunu düşündüklerini vurguladı. Memleket sorunlarına olan yaklaşımlarının artık endişe boyutunda olduğuna dikkat çeken Esendağlı, sorunların yaşamsal boyutta ulaştığını belirtti. “Nesillerimizin bu ülkede yaşam imkanı bulup bulamayacağına ilişkin ciddi kaygılarımız vardır” diye konuşan Esendağlı, önümüzdeki seçimlerin öneminin de altını çizdi. Hasan Esendağlı, çözümün siyasette olduğu gerçeğinin ortada durduğunu kaydetti. Sorunların çözümüyle alakalı politikalar geliştirecek bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Esendağlı, “Seçime yüksek bir katılım olmasını ümit ediyoruz. Seçimlerde başarılar dilerim” diye ekledi.

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20/01/2022 14:31