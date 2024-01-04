Erhürman: Adaletin tecellisi hepimizin boynumuzun borcudur

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programı’na katılarak Adıyaman’da devam eden İsias Otel Davası’ndaki son gelişmeleri aktardı. Dava kapsamında bugün müştekiler yani Şampiyon Meleklerin aileleri dinleniyor. Bugünkü duruşmanın çok zor geçtiğini ifade eden Erhürman “Dayanılacak bir şey değil. Şikayetçi olan aileler kendi hissettiklerini anlatıyor” dedi.

“Deprem çok büyüktü ama sonuçta İsias un ufak oldu”

İsias Otel Sahibi Ahmet Bozkurt’un dün mahkemede verdiği ifadeyi değerlendiren Erhürman şöyle konuştu: Bozkurt’un ifadesi iki cümle ile yapılabilir “Ben bu binayı yaparken her türlü dikkat ve özeni gösterdim. Gelin görün ki deprem oldu o kadar şiddetli bir depremdi ki bu kaçınılmaz bir şeydi.” Bu savunmanın sonrasında sorulan sorular beyanını zayıflattı. İsias Otel’in bulunduğu bölgede 4-5 tane otel var. Deprem çok büyüktü ama sonuçta İsias un ufak oldu. Tamamen toprak yığına dönüştü. Aynı bölgedeki binalar hasar gördü, hatta hiç hasar görmeyen de var. Ancak hiçbirinde can kaybı yaşanmadı İsias un ufak oldu. Odaklanılması gereken yer burası.

Yapılan sorgulamalar sırasında pek çok yeni şeyin de ortaya çıktığına dikkat Erhürman “Dünkü sorgulamalarda pek çok şeyin doğru söylenilmediği, bir takım sahtecilikler yapıldığı ortaya çıktı. Binanın otele dönüşme sürecinde, tekrardan gerçekleştirilmesi gereken teknik çalışmaların projelerin hazırlanmadığı açık bir şekilde ortaya çıktı. Taktir yargınındır. Yapılan sorgulamalar sırasında aileleri gösterdiği sabır önemliydi.

“Ben ön sıralarda oturmama rağmen tanıkların yüzlerini seçemiyorum”

Sanıkların video konferans üzerinden davaya katıldıklarına dikkat çeken Tufan Erhürman şöyle konıştı: Kıbrıs’ta bilmediğimiz son dönemde başlayan sanıkların mahkemeye getirilmemesi video veya online sorgulanması süreci yaşanıyor. Bu meselenin çözümlenmesine ne kadar katkı koyar tartışılır.

Bu tip davalarda sorulara cevap veren kişinin mimiklerinden bakışlarından duraksamalarından bile vicdani kanata dair çok şey elde edilir. Oysa öyle bir ekran var ki ben ön sıralarda oturmama rağmen yüzlerini seçemiyorum. Bulundukları ortamda 3 kişi aynı anda aynı yerde oturuyordu. Öğlenden sonra ayrıldı. Tanığın yalnız olması gerekiyor. Hepimizin bildiği bir şey var adalet gelse bile çocuklarımız geri gelmeyecek. Adaletin tecellisi hepimizin boynumuzun borcudur. Sonuna kadar İsias ortak davamızdır