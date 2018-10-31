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Erhürman, Akaryakıt Fiyatlarında Düzenleme Yapılacağını Açıkladı

Erhürman, dövizde yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılacağını açıkladı.

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31/10/2018

Erhürman, Akaryakıt Fiyatlarında Düzenleme Yapılacağını Açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman, dövizde yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ülke genelinde başlatılacak indirim kampanyası konusunda bugün basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı basın toplantısında,Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yarından itibaren 102 firma ve marka ile indirim kampanyası başlattığı açıklandı.

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TAGS: tufan erhürman, haber, kıbrıs
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