Erhürman, akaryakıt zamları konusunda yeni formüller üzerinde çalışacağız

Akaryakıt zamları konusuna da değinen Başbakan, hükümetin sürekli zam yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını, ancak dövizin Türk Lirası karşısındaki değerinin de sürekli arttığını belirtti.

Erhürman, “Bu da bizi düşündürüyor. Bunlar rutin olarak yapılan fiyat ayarlamalarıdır. Hükümet hiçbirşey yapmadı diyorlar ama, herkes de neler yaptığımızı biliyor aslında.” Dedi.

Bugün öğleden sonra Sanayi Odası ve Ticaret odası başkanlarıyla tekrar görüşeceğini ifade eden Başbakan, görüş alışverişinde bulunarak, alternatif önerilerine açık olduklarını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, içinde bulunulan sıkıntılı durumdan çıkabilmek için çözümler üretmek için görüşmelerinin süreceğini ve Pazartesine kadar yeni bir takım formüller üzerinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.