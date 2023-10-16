Erhürman: Akaryakıtta fiyat, Kıbrıslı Türk'ün değil, Kıbrıslı Rum'un talebi dikkate alınarak belirleniyor!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “akaryakıtta fiyat, Kıbrıslı Türk'ün değil, Kıbrıslı Rum'un talebi ve alım gücü dikkate alınarak belirleniyor! Piyasada talebi belirleyen biz değiliz artık. Kendi piyasamızda bile yok hükmündeyiz" derken kast ettiğimiz tam da bu işte!” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“95 oktan benzinin litresinden alınan fiyat istikrar fonu,

22.9.2023'te 84 kuruştu.

29.9.2023'te 175 kuruş oldu.<

6.10.2023'te 353 kuruş oldu.

12.10.2023'te 564 kuruş oldu.

Aldığımız her litre benzinde ödediğimiz "vergi" aşağı yukarı yirmi günde 84 kuruştan 564 kuruşa yükseldi, yani 6.5 katına falan çıktı.

Bizlerin alım gücü bu 20 günde 6.5 katına çıkmadı elbette. Ama litre başına ödediğimiz "vergi" 6.5 katına çıktı. "Hükumet" bunun gerekçesini "Rum tarafından gelen araçlarla yaratılan bir sinerji" olarak açıklıyor.

Türkçesi şu: Benzin fiyatlarını ucuzlatabilirdik ama o zaman güneyden gelen araçlara benzin satışından elde edebileceğimiz "vergi"den kaybederdik. Yani, hala güneyden ucuz olduğumuz müddetçe "vergi"yi artırabiliriz.

Peki kuzeyde yaşayan, buradan gelir elde eden ve toplu taşımacılık olmadığı için elde ettiği gelirin önemli bir miktarını akaryakıta yatıran Kıbrıslı Türk!?

Kısacası akaryakıtta fiyat, Kıbrıslı Türk'ün değil, Kıbrıslı Rum'un talebi ve alım gücü dikkate alınarak belirleniyor! "Piyasada talebi belirleyen biz değiliz artık. Kendi piyasamızda bile yok hükmündeyiz" derken kast ettiğimiz tam da bu işte!”