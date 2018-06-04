CTP Aday tanıtım gecesinde kürsüye gelen genel Başkan Tufan Erhürman, “Aklı fikri Kıbrıs’ta olanlar, işi gücü bu memleket olanları selamlıyorum” dedi. Erhürman, “Aklı fikri Kıbrıs’ta olanlarla aklında 40 tilki dolaşanlar arasındaki bir seçim bu” dedi.

Ülkeye hizmet veren CTP’li olmayan isimlere de destek verildiğini vurgulayan Erhürman, gönül rahatlığı ile bazı adayların yanında yer aldıklarını vurguladı. Erhürman, ülkede belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayan partinin CTP olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bir çok beldenin kaderi CTP’li başkanlarla değişti. Unutmamalıyız ki, bizim şaha kaldırdığımız Mağusa, bugün geri gidiyor. Güzelyurt 1998’den beri ülke gelişirken milim ileriye gitmiyor. Bakınız Dikmen’e, Akıncılar’a, Mehmetçik’e, Akdoğan’a... Buralara emek veren arkadaşlarınızı unutamayız. Akdoğan ve Geçitkale’de açılışa gitmekten anam ağladı. Bu Ne enerji. Hepsini dört senede yaptılar. Serdarlı’da dört sene daha dürüstlük ve hizmet devam edecek. Salih Bayraktar arkasında kenetleneceğiz... Dikmen’de 11 meşale var, her köyü pırıl pırıl... Birileri diyor ki değişim zamanı Dikmen’de... Hade be ordan, dört yılda daha Dikmen’de hizmet devam edecek. Hele Mehmetçik? İnanılmaz bir enerji. Hizmet gördü Mehmetçik... Cemil Sarıçizmeli dört yıl daha bu hizmetlerini sürdürecek. Lefke batmıştı... Kasasına sıçan düşse, başı yarılırdı. Dört sende borç da ödedi, hizmet da yaptı. Lefke dürüstlüğü de Hizmeti de Aziz Kaya ile gördü. Öyle biri var ki? Kelimelerle anlatamam. Belediyecilikte destan yazan, dünyada ders vermesi gereken biri var. Karşısına aday bile çıkmamalı... bu halka hizmet ediyor diye, Ahmet Benli’yi kimseye yedirmeyiz... Güzelyurt’ta Osman Bican, Mahmut Özçınar’a dur diyecek. Girne’de Birol Karaman kentin kaderini değiştirecek genç ve dinamik arkadaşımız...