Erhürman: AKSA’nın sözleşmesi bitince gidecek

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de Basın Odası’nda Hükümetin AKSA ile devam etme gibi bir iradesi olmadığını belirtti. Erhürman Kıb-Tek’in özelleştirilmesi noktasında ise şu açıklamayı yaptı: “Sözleşmesi bitince gidecek. Özelleştirme konusu bir yıldır hiçbir şekilde hükümetin gündemine gelmedi. Özelleştirme olduğunda ucuzlama olmayacak. Ben bunu her şartta tartışmaya hazırım.”

Erhürman’ın konuşmasından satır başları şöyle: İçinde bulunduğumuz koşullarda kısa vadede ihtiyaç duyduğu anlamlı indirimleri bu koşullarda yapmak mümkün değil.

Enterkonnekte sistemde Türkiye bacağında yatırımlar koşullar nedeniyle mümkün görülmüyor. Biz de fizibilitesini görmek istiyoruz.

Eğer maliyet hesaplaması bizim kurtarmazsa attığınız taş korkuttuğunuz kurbağaya değmez. Eğer Türkiye tamamen hibe edecekse o zaman fizibıl olur.