Erhürman, Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Kremp’i Kabul Etti

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09/04/2021

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Erhürman, Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Kremp’i Kabul Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bu sabah Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Franz-Josef Kremp’i Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre görüşmede, Nisan ayı sonunda Cenevre’de yapılacak gayriresmî 5 + BM toplantısı hakkında görüşler paylaşıldı, Büyükelçi Kremp’e, CTP’nin Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon tezini savunduğu hatırlatıldı ve Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantının bu temeldeki görüşmelerin yeniden başlatması gerektiği ifade edildi.

09/04/2021 15:04
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TAGS: Erhürman, Almanya, Kıbrıs Büyükelçi, Kremp
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