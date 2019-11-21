Erhürman: Anastasiadis siyasi eşitlikte tavrını değiştirmezse kıpırdayamayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Haber Kıbrıs Web TV’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk oldu.

Erhürman, Berlin’de gerçekleştirilecek 3’lü görüşmenin pozisyonları belirlemek ve nasıl adımlar atılabileceği noktasında BM Genel Sekreteri Guterres’e bir çerçeve çizeceğini belirtti.

Erhürman, Anastasiadis’in pozisyonunu netleştirilmesi konusunda önümüzdeki sürecin önemli olduğunu kaydederek “Anastasiadis siyasi eşitlik gibi bir konuda tavrını değiştirmezse bizim kıpırdamamız mümkün değil” diye konuştu.

Guterres’in Güvenlik Konseyi kararlarına ve siyasi eşitliğe sahip çıkması gerektiğini ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin ortada olduğunu söyleyerek kimsenin Kıbrıslı Türklerin elini kolonu bağlı koyup da bekleyeceğini düşünmemesi gerektiğini söyledi.

21/11/2019 11:31