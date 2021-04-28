Erhürman: Anastasiadis'e ‘siyasi eşitlik’ konusunda mesaj gönderdik

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Cenevre Özel Programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman Cenevre'de bulunan Kıbrıslı Rum Siyasi Partilerden AKEL ve DİSİ ile görüştüklerine dikkat çekerek, "Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e ‘siyasi eşitlik’ konusunda mesaj gönderdiklerini söyledi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Anastasiadis, Crans Montana’da siyasi eşitliği kabul etmedi ve Guterres karşısında zayıf karnı odur.

Rum siyasi partilere, siyasi eşitliğin başlık olmadığını, güvenlik konseyi parametreleri olduğunu ve Anastasiadis’i siyasi eşitlik konusunda uyarmasını istedik.

Anastasiadis, dönüşümlü başkanlık ve Türklerin etkin katılımını kabul etmek zorundadır.

Müzakereler burada kopmaz ancak sonuç da çıkmaz. Taraflar da buradan sonuç çıkmasını beklemiyor. Burada bir başka toplantı kararı çıkabilir. Ortak bir zemin ortaya çıkarsa ileride yeniden toplantı yapabilir.

Siyasi eşitliğin kabul edildiği federasyondan başka bir çözüm yolu yoktur.

Bu habere tepkiniz:



28/04/2021 16:51