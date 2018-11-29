Erhürman: Anastasiadis'in niyeti zaman kazanmak

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan “Birinci Boyut” programında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Musafa Akıncı ile haftalık olağan görüşmesinin ayrıntılarını aktardı.

Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yurt içinde veya yurt dışında Kıbrıs konusunda yaptığı görüşmelerle ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi verdiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un önümüzdeki günlerde adaya geleceğini anımsatan Başbakan Erhürman, Lute’un Kıbrısı ziyaretinde ortaya nelerin çıkabileceği konusunda da Cumhurbaşkanı ile fikir teatisinde bulunduklarını aktardı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs konusundaki değerlendirmelerini de Cumhurbaşkanı ile ele aldıklarını belirten Başbakan Erhürman, “Anastasiadis ortalığı bulandırmaya çalışıyor. Ortaya attığı görüşün altını doldurmadı. Hangi yetkiler nasıl kullanılacak ortaya koyan yok. Konunun özünden uzaklaştığını görüyoruz. Yetkilerin paylaşımı gibi konulara açıklık getirmiyor. Biz Anastasiadis’in zaman kazanmaya çaılıştığı görüşündeyiz” dedi.

Açıklamalarından hidrokarbon yataklarının sondajı konusuna da değinen Başbakan Erhürman, “Hidrokarbon yatakları adada yaşayan herkesin hakkıdır. Bu konuda da Rum tarafının tutumu gerginliğe neden olmaktadır” diye konuştu.

Lute’un gelişiyle birlikte Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için anlamlı bir sürecin başlayıp başlayamayacağının görüleceğini ifade eden Erhürman, “Biz bunun ucubucağı belli olan bir süreç mi başlayacağını yoksa yaşananların oyalama mı olduğunu göreceğiz” dedi.

“Top Anatasiadis’in kucağındadır. Şu anda Rum liderin yaptıkları süreci zamana yaymaktır. Bu da gerginlik yaratmaya neden olmaktadır” ifadelerini kullanan Başbakan Erhürman, Türkiye Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusunda bir ayrılığının söz konusu olmadığını anlattı.

Başbakan Erhürman “Konuyla ilgili uslup farkı olabilir. Bu da doğaldır ama sonuçta her iki taraf ta Rum tarafının tavrının netleşmesini ve ne istediğini ortaya koymasını istiyor” dedi.

BRTK